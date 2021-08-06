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Расписание матчей
Германия. Кубок
Динамо Дрезден - Падерборн
Динамо Дрезден - Падерборн: обзор матча 06 августа 2021
Динамо Дрезден
06.08.2021, пятница, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Падерборн
88'
Ю. Каде
61'
С. Михель
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо Дрезден - Падерборн
ГОЛ! 1:1!
Ю. Каде
88'
Замена
A. Diawusie
️️️️
C. Daferner
86'
78'
Желтая карточка
Р. Шалленберг
67'
Замена
П. Овусу
️️️️
К. Прегер
67'
Замена
Д. Србени
️️️️
Ф. Платте
65'
Желтая карточка
У. Хюнемайер
Замена
P. Vlachodimos
️️️️
Р. Кенигсдорффер
65'
Замена
H. Mörschel
️️️️
M. Akoto
65'
61'
ГОЛ! 0:1!
С. Михель
47'
Желтая карточка
Д. Коллинс
40'
Желтая карточка
M. Thalhammer
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Дрезден
17
Morris Schröter
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
27
Michael Akoto
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
15
Chris Löwe
ЦФ
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
33
Kevin Broll
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
36
Феликс Платте
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
6
Рон Шалленберг
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Динамо Дрезден
1
Антон Митрюшкин
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
8
Heinz Mörschel
ЦП
14
Philipp Hosiner
ЦФ
9
Pascal Sohm
ЦФ
13
Paul Will
ЦФ
7
Panagiotis Vlachodimos
ЦФ
24
Agyemang Diawusie
ЦФ
Падерборн
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
42
Moritz Schulze
ЦФ
16
Johannes Dörfler
ЦФ
26
Jonas Carls
ЦФ
9
Принс Овусу
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
2-2-5
17
21
Соллбауэр
27
21
Каде
11
Кенигсдорффер
33
26
Боррелло
33
15
2-5
24
Хут
2
Хюнемайер
29
Коллинс
11
Михель
6
Шалленберг
8
10
Юстван
10
Прегер
27
8
8
27
13
13
11
Кенигсдорффер
7
7
11
Кенигсдорффер
33
24
24
33
10
Прегер
9
Овусу
9
Овусу
10
Прегер
36
Платте
7
Србени
7
Србени
36
Платте
Остались в запасе
Динамо Дрезден
Падерборн
1
Антон Митрюшкин
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
14
Philipp Hosiner
ЦФ
9
Pascal Sohm
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
42
Moritz Schulze
ЦФ
16
Johannes Dörfler
ЦФ
26
Jonas Carls
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
14
Philipp Hosiner
ЦФ
9
Pascal Sohm
ЦФ
Остались в запасе
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
42
Moritz Schulze
ЦФ
16
Johannes Dörfler
ЦФ
26
Jonas Carls
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Динамо Дрезден - Падерборн
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
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