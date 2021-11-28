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Эспаньол - Реал Сосьедад

28.11.2021, Воскресенье, 18:15 мск Испания. Примера, 15 тур Эспаньол - Реал Сосьедад
Испания. Примера (2019/2020)
33 тур
2 июля, четверг 20:30 Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол
5 тур
22 сентября, воскресенье 15:00 Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2019/2020)
1/16 финала
22 января, среда 23:00 Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2018/2019)
38 тур
18 мая, суббота 17:15 Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад
19 тур
14 января, понедельник 23:00 Реал Сосьедад 3:2 Эспаньол
Испания. Примера (2017/2018)
28 тур
11 марта, воскресенье 14:00 Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад
9 тур
23 октября, понедельник 21:00 Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол
Испания. Примера (2016/2017)
22 тур
10 февраля, пятница 22:45 Эспаньол 1:2 Реал Сосьедад
3 тур
9 сентября, пятница 21:45 Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол
Испания. Примера (2015/2016)
23 тур
8 февраля, понедельник 22:30 Эспаньол 0:5 Реал Сосьедад
4 тур
19 сентября, суббота 23:00 Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол
Испания. Примера (2014/2015)
26 тур
8 марта, воскресенье 19:00 Реал Сосьедад 1:0 Эспаньол
7 тур
5 октября, воскресенье 21:00 Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2013/2014)
34 тур
19 апреля, суббота 22:00 Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол
15 тур
1 декабря, воскресенье 01:00 Эспаньол 1:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2012/2013)
29 тур
31 марта, воскресенье 21:00 Эспаньол 2:2 Реал Сосьедад
10 тур
4 ноября, воскресенье 15:00 Реал Сосьедад 0:1 Эспаньол
Испания. Примера (2011/2012)
32 тур
7 апреля, суббота 20:00 Эспаньол 2:2 Реал Сосьедад
13 тур
20 ноября, воскресенье 15:00 Реал Сосьедад 0:0 Эспаньол
Испания. Примера (2010/2011)
25 тур
26 февраля, суббота 20:00 Эспаньол 4:1 Реал Сосьедад
6 тур
2 октября, суббота 22:00 Реал Сосьедад 1:0 Эспаньол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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