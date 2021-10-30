Введите ваш ник на сайте
Материалы

Севилья - Осасуна

30.10.2021, Суббота, 17:15 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Примера, 12 тур Севилья - Осасуна
Испания. Примера (2020/2021)
24 тур
22 февраля, понедельник 23:00 Осасуна 0:2 Севилья
9 тур
7 ноября, суббота 20:30 Севилья 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2019/2020)
26 тур
1 марта, воскресенье 14:00 Севилья 3:2 Осасуна
16 тур
8 декабря, воскресенье 23:00 Осасуна 1:1 Севилья
Испания. Сегунда (2017/2018)
22 тур
14 января, воскресенье 22:00 Севилья 0:1 Осасуна
1 тур
19 августа, суббота 20:00 Осасуна 1:1 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
38 тур
20 мая, суббота 22:00 Севилья 5:0 Осасуна
19 тур
22 января, воскресенье 14:00 Осасуна 3:4 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
29 тур
23 марта, воскресенье 15:00 Осасуна 1:2 Севилья
10 тур
27 октября, воскресенье 15:00 Севилья 2:1 Осасуна
Испания. Примера (2012/2013)
37 тур
26 мая, воскресенье 22:00 Осасуна 2:1 Севилья
18 тур
6 января, воскресенье 01:00 Севилья 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2011/2012)
24 тур
19 февраля, воскресенье 01:00 Севилья 2:0 Осасуна
5 тур
20 сентября, вторник 22:00 Осасуна 0:0 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
36 тур
11 мая, среда 23:55 Осасуна 3:2 Севилья
17 тур
2 января, воскресенье 22:00 Севилья 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2009/2010)
22 тур
14 февраля, воскресенье 21:00 Севилья 1:0 Осасуна
3 тур
19 сентября, суббота 22:00 Осасуна 0:2 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
36 тур
16 мая, суббота 22:00 Осасуна 0:0 Севилья
17 тур
4 января, воскресенье 21:00 Севилья 1:1 Осасуна
Испания. Примера (2007/2008)
21 тур
26 января, суббота 23:55 Севилья 2:1 Осасуна
2 тур
13 сентября, четверг 23:00 Осасуна 0:0 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
...
  • Читайте нас: 