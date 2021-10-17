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Вильярреал - Осасуна

17.10.2021, Воскресенье, 19:30 мск Вильярреал, стадион Эстадио де ла Серамика Испания. Примера, 9 тур Вильярреал - Осасуна
Испания. Примера (2020/2021)
30 тур
11 апреля, воскресенье 15:00 Вильярреал 1:2 Осасуна
14 тур
19 декабря, суббота 20:30 Осасуна 1:3 Вильярреал
Испания. Примера (2019/2020)
22 тур
2 февраля, воскресенье 20:30 Вильярреал 3:1 Осасуна
8 тур
5 октября, суббота 22:00 Осасуна 2:1 Вильярреал
Испания. Примера (2016/2017)
25 тур
1 марта, среда 23:30 Осасуна 1:4 Вильярреал
6 тур
25 сентября, воскресенье 19:30 Вильярреал 3:1 Осасуна
Испания. Примера (2013/2014)
22 тур
4 февраля, вторник 01:00 Вильярреал 3:1 Осасуна
3 тур
1 сентября, воскресенье 01:00 Осасуна 0:3 Вильярреал
Испания. Примера (2011/2012)
36 тур
28 апреля, суббота 23:59 Вильярреал 1:1 Осасуна
17 тур
18 декабря, воскресенье 21:00 Осасуна 2:1 Вильярреал
Испания. Примера (2010/2011)
38 тур
21 мая, суббота 23:55 Осасуна 1:0 Вильярреал
19 тур
15 января, суббота 20:00 Вильярреал 4:2 Осасуна
Испания. Примера (2009/2010)
20 тур
31 января, воскресенье 19:00 Вильярреал 0:2 Осасуна
1 тур
30 августа, воскресенье 19:00 Осасуна 1:1 Вильярреал
Испания. Примера (2008/2009)
20 тур
24 января, суббота 22:00 Вильярреал 1:1 Осасуна
1 тур
31 августа, воскресенье 21:00 Осасуна 1:1 Вильярреал
Испания. Примера (2007/2008)
26 тур
2 марта, воскресенье 21:00 Вильярреал 0:0 Осасуна
7 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Осасуна 3:2 Вильярреал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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