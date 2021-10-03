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Материалы

Эспаньол - Реал

03.10.2021, Воскресенье, 17:15 мск Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат Испания. Примера, 8 тур Эспаньол - Реал
Испания. Примера (2019/2020)
32 тур
28 июня, воскресенье 23:00 Эспаньол 0:1 Реал
16 тур
7 декабря, суббота 15:00 Реал 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2018/2019)
21 тур
27 января, воскресенье 22:45 Эспаньол 2:4 Реал
5 тур
22 сентября, суббота 21:45 Реал 1:0 Эспаньол
Испания. Примера (2017/2018)
26 тур
27 февраля, вторник 22:00 Эспаньол 1:0 Реал
7 тур
1 октября, воскресенье 21:45 Реал 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2016/2017)
23 тур
18 февраля, суббота 18:15 Реал 2:0 Эспаньол
4 тур
18 сентября, воскресенье 21:45 Эспаньол 0:2 Реал
Испания. Примера (2015/2016)
22 тур
31 января, воскресенье 22:30 Реал 6:0 Эспаньол
3 тур
12 сентября, суббота 17:00 Эспаньол 0:6 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
37 тур
17 мая, воскресенье 20:00 Эспаньол 1:4 Реал
18 тур
10 января, суббота 18:00 Реал 3:0 Эспаньол
Испания. Примера (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 18:00 Реал 3:1 Эспаньол
19 тур
12 января, воскресенье 22:00 Эспаньол 0:1 Реал
Испания. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
ответный матч		 28 января, вторник 23:59 Реал 1:0 Эспаньол
Испания. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
первый матч		 21 января, вторник 23:59 Эспаньол 0:1 Реал
Испания. Примера (2012/2013)
35 тур
11 мая, суббота 23:59 Эспаньол 1:1 Реал
16 тур
16 декабря, воскресенье 22:00 Реал 2:2 Эспаньол
Испания. Примера (2011/2012)
26 тур
5 марта, понедельник 00:30 Реал 5:0 Эспаньол
7 тур
2 октября, воскресенье 23:59 Эспаньол 0:4 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
23 тур
13 февраля, воскресенье 23:00 Эспаньол 0:1 Реал
4 тур
21 сентября, вторник 23:55 Реал 3:0 Эспаньол
Испания. Примера (2009/2010)
21 тур
6 февраля, суббота 23:55 Реал 3:0 Эспаньол
2 тур
12 сентября, суббота 22:00 Эспаньол 0:3 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
25 тур
28 февраля, суббота 23:55 Эспаньол 0:2 Реал
6 тур
5 октября, воскресенье 23:00 Реал 2:2 Эспаньол
Испания. Примера (2007/2008)
27 тур
8 марта, суббота 22:00 Реал 2:1 Эспаньол
8 тур
20 октября, суббота 23:55 Эспаньол 2:1 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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