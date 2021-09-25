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Севилья - Эспаньол

25.09.2021, Суббота, 19:30 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Примера, 7 тур Севилья - Эспаньол
Испания. Примера (2019/2020)
24 тур
16 февраля, воскресенье 14:00 Севилья 2:2 Эспаньол
1 тур
18 августа, воскресенье 20:00 Эспаньол 0:2 Севилья
Испания. Примера (2018/2019)
28 тур
17 марта, воскресенье 18:15 Эспаньол 0:1 Севилья
12 тур
11 ноября, воскресенье 20:30 Севилья 2:1 Эспаньол
Испания. Примера (2017/2018)
20 тур
20 января, суббота 15:00 Эспаньол 0:3 Севилья
1 тур
19 августа, суббота 23:15 Севилья 1:1 Эспаньол
Испания. Примера (2016/2017)
20 тур
29 января, воскресенье 18:15 Эспаньол 3:1 Севилья
1 тур
20 августа, суббота 23:15 Севилья 6:4 Эспаньол
Испания. Примера (2015/2016)
36 тур
1 мая, воскресенье 17:00 Эспаньол 1:0 Севилья
17 тур
30 декабря, среда 20:15 Севилья 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2014/2015)
21 тур
1 февраля, воскресенье 21:00 Севилья 3:2 Эспаньол
2 тур
31 августа, воскресенье 01:00 Эспаньол 1:2 Севилья
Испания. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
ответный матч		 29 января, четверг 23:59 Севилья 1:0 Эспаньол
Испания. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
первый матч		 22 января, четверг 23:59 Эспаньол 3:1 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
32 тур
6 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 4:1 Эспаньол
13 тур
10 ноября, воскресенье 15:00 Эспаньол 1:3 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
34 тур
5 мая, воскресенье 21:00 Севилья 3:0 Эспаньол
15 тур
8 декабря, суббота 00:30 Эспаньол 2:2 Севилья
Испания. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
ответный матч		 29 ноября, четверг 00:30 Эспаньол 0:3 Севилья
Испания. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
первый матч		 1 ноября, четверг 22:00 Севилья 3:1 Эспаньол
Испания. Примера (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 22:00 Эспаньол 1:1 Севилья
19 тур
14 января, суббота 21:00 Севилья 0:0 Эспаньол
Испания. Примера (2010/2011)
38 тур
21 мая, суббота 23:55 Эспаньол 2:3 Севилья
19 тур
15 января, суббота 23:55 Севилья 1:2 Эспаньол
Испания. Примера (2009/2010)
27 тур
20 марта, суббота 23:55 Эспаньол 2:0 Севилья
8 тур
24 октября, суббота 23:55 Севилья 0:0 Эспаньол
Испания. Примера (2008/2009)
23 тур
15 февраля, воскресенье 21:00 Эспаньол 0:2 Севилья
4 тур
24 сентября, среда 23:55 Севилья 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2007/2008)
24 тур
16 февраля, суббота 22:00 Эспаньол 2:4 Севилья
5 тур
25 сентября, вторник 23:00 Севилья 2:3 Эспаньол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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