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Леванте - Сельта

21.09.2021, Вторник, 23:00 мск Валенсия, стадион Сьютат де Валенсия Испания. Примера, 6 тур Леванте - Сельта
Испания. Примера (2020/2021)
34 тур
30 апреля, пятница 22:00 Сельта 2:0 Леванте
7 тур
26 октября, понедельник 23:00 Леванте 1:1 Сельта
Испания. Примера (2019/2020)
37 тур
16 июля, четверг 22:00 Сельта 2:3 Леванте
18 тур
22 декабря, воскресенье 20:30 Леванте 3:1 Сельта
Испания. Примера (2018/2019)
24 тур
16 февраля, суббота 15:00 Сельта 1:4 Леванте
2 тур
27 августа, понедельник 21:15 Леванте 1:2 Сельта
Испания. Примера (2017/2018)
38 тур
19 мая, суббота 14:00 Сельта 4:2 Леванте
19 тур
14 января, воскресенье 14:00 Леванте 0:1 Сельта
Испания. Примера (2015/2016)
20 тур
16 января, суббота 20:15 Сельта 4:3 Леванте
1 тур
23 августа, воскресенье 23:00 Леванте 1:2 Сельта
Испания. Примера (2014/2015)
28 тур
21 марта, суббота 22:00 Леванте 0:1 Сельта
9 тур
24 октября, пятница 23:00 Сельта 3:0 Леванте
Испания. Примера (2013/2014)
28 тур
15 марта, суббота 19:00 Леванте 0:1 Сельта
9 тур
21 октября, понедельник 22:00 Сельта 0:1 Леванте
Испания. Примера (2012/2013)
33 тур
27 апреля, суббота 18:00 Леванте 0:1 Сельта
14 тур
2 декабря, воскресенье 22:00 Сельта 1:1 Леванте
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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