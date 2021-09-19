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Материалы

Реал Сосьедад - Севилья

19.09.2021, Воскресенье, 17:15 мск Сан-Себастьян, стадион Реале Арена Испания. Примера, 5 тур Реал Сосьедад - Севилья
Испания. Примера (2020/2021)
33 тур
18 апреля, воскресенье 15:00 Реал Сосьедад 1:2 Севилья
18 тур
9 января, суббота 16:00 Севилья 3:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2019/2020)
37 тур
16 июля, четверг 22:00 Реал Сосьедад 0:0 Севилья
7 тур
29 сентября, воскресенье 22:00 Севилья 3:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2018/2019)
27 тур
10 марта, воскресенье 20:30 Севилья 5:2 Реал Сосьедад
11 тур
4 ноября, воскресенье 20:30 Реал Сосьедад 0:0 Севилья
Испания. Примера (2017/2018)
36 тур
4 мая, пятница 22:00 Севилья 1:0 Реал Сосьедад
17 тур
20 декабря, среда 23:30 Реал Сосьедад 3:1 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
36 тур
5 мая, пятница 22:00 Севилья 1:1 Реал Сосьедад
17 тур
7 января, суббота 22:45 Реал Сосьедад 0:4 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
31 тур
3 апреля, воскресенье 21:30 Севилья 1:2 Реал Сосьедад
12 тур
21 ноября, суббота 18:00 Реал Сосьедад 2:0 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
24 тур
22 февраля, воскресенье 14:00 Реал Сосьедад 4:3 Севилья
5 тур
24 сентября, среда 23:59 Севилья 1:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 22:00 Севилья 1:0 Реал Сосьедад
7 тур
28 сентября, суббота 22:00 Реал Сосьедад 1:1 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
36 тур
18 мая, суббота 23:59 Севилья 1:2 Реал Сосьедад
17 тур
21 декабря, пятница 01:00 Реал Сосьедад 2:1 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
23 тур
13 февраля, понедельник 23:59 Реал Сосьедад 2:0 Севилья
4 тур
17 сентября, суббота 23:59 Севилья 1:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 23:00 Севилья 3:1 Реал Сосьедад
18 тур
8 января, суббота 22:00 Реал Сосьедад 2:3 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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