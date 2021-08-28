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Сельта - Атлетик

28.08.2021, Суббота, 18:00 мск Виго, стадион Балаидос Испания. Примера, 3 тур Сельта - Атлетик
Испания. Примера (2020/2021)
27 тур
14 марта, воскресенье 16:00 Сельта 0:0 Атлетик
12 тур
4 декабря, пятница 23:00 Атлетик 0:2 Сельта
Испания. Примера (2019/2020)
20 тур
19 января, воскресенье 20:30 Атлетик 1:1 Сельта
8 тур
6 октября, воскресенье 15:00 Сельта 1:0 Атлетик
Испания. Примера (2018/2019)
37 тур
12 мая, воскресенье 19:30 Атлетик 3:1 Сельта
18 тур
7 января, понедельник 23:00 Сельта 1:2 Атлетик
Испания. Примера (2017/2018)
30 тур
31 марта, суббота 17:15 Атлетик 1:1 Сельта
11 тур
5 ноября, воскресенье 18:15 Сельта 3:1 Атлетик
Испания. Примера (2016/2017)
35 тур
30 апреля, воскресенье 21:45 Сельта 0:3 Атлетик
16 тур
19 декабря, понедельник 22:45 Атлетик 2:1 Сельта
Испания. Примера (2015/2016)
36 тур
1 мая, воскресенье 13:00 Атлетик 2:1 Сельта
17 тур
30 декабря, среда 22:30 Сельта 0:1 Атлетик
Испания. Примера (2014/2015)
27 тур
14 марта, суббота 23:59 Сельта 1:2 Атлетик
8 тур
18 октября, суббота 20:00 Атлетик 1:1 Сельта
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
ответный матч		 14 января, среда 22:00 Атлетик 0:2 Сельта
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
первый матч		 6 января, вторник 19:00 Сельта 2:4 Атлетик
Испания. Примера (2013/2014)
23 тур
11 февраля, вторник 01:00 Сельта 0:0 Атлетик
4 тур
16 сентября, понедельник 23:59 Атлетик 3:2 Сельта
Испания. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
ответный матч		 20 декабря, пятница 00:30 Атлетик 4:0 Сельта
Испания. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
первый матч		 7 декабря, суббота 23:00 Сельта 1:0 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
34 тур
3 мая, пятница 23:00 Сельта 1:1 Атлетик
15 тур
9 декабря, воскресенье 20:00 Атлетик 1:0 Сельта
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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