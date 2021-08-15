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Материалы

Сельта - Атлетико

15.08.2021, Воскресенье, 18:30 мск Виго, стадион Балаидос Испания. Примера, 1 тур Сельта - Атлетико
Испания. Примера (2020/2021)
22 тур
8 февраля, понедельник 23:00 Атлетико 2:2 Сельта
6 тур
17 октября, суббота 17:00 Сельта 0:2 Атлетико
Испания. Примера (2019/2020)
35 тур
7 июля, вторник 23:00 Сельта 1:1 Атлетико
5 тур
21 сентября, суббота 19:30 Атлетико 0:0 Сельта
Испания. Примера (2018/2019)
32 тур
13 апреля, суббота 19:30 Атлетико 2:0 Сельта
3 тур
1 сентября, суббота 19:30 Сельта 2:0 Атлетико
Испания. Примера (2017/2018)
28 тур
11 марта, воскресенье 18:15 Атлетико 3:0 Сельта
9 тур
22 октября, воскресенье 17:15 Сельта 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2016/2017)
22 тур
12 февраля, воскресенье 22:45 Атлетико 3:2 Сельта
3 тур
10 сентября, суббота 14:00 Сельта 0:4 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота 20:30 Атлетико 2:0 Сельта
19 тур
10 января, воскресенье 22:30 Сельта 0:2 Атлетико
Испания. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
ответный матч		 27 января, среда 22:30 Атлетико 2:3 Сельта
Испания. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
первый матч		 20 января, среда 22:30 Сельта 0:0 Атлетико
Испания. Примера (2014/2015)
23 тур
15 февраля, воскресенье 23:00 Сельта 2:0 Атлетико
4 тур
20 сентября, суббота 22:00 Атлетико 2:2 Сельта
Испания. Примера (2013/2014)
27 тур
8 марта, суббота 23:00 Сельта 0:2 Атлетико
8 тур
6 октября, воскресенье 14:00 Атлетико 2:1 Сельта
Испания. Примера (2012/2013)
36 тур
8 мая, среда 21:30 Сельта 1:3 Атлетико
17 тур
22 декабря, суббота 01:00 Атлетико 1:0 Сельта
Испания. Кубок (2009/2010)
1/4 финала
ответный матч		 28 января, четверг 23:55 Сельта 0:1 Атлетико
1/4 финала
ответный матч		 21 января, четверг 23:55 Атлетико 1:1 Сельта
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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