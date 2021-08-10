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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Миллуолл - Портсмут
Миллуолл - Портсмут: обзор матча 10 августа 2021
Миллуолл
10.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
2 : 1
Завершен
Портсмут
21'
С. Мэлони
27'
Д. Сэйвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Миллуолл - Портсмут
Замена
B. Thompson
️️️️
С. Мэлони
79'
Замена
К. Мэхони
️️️️
Д. Уоллес
67'
Замена
M. Smith
️️️️
Т. Брэдшоу
66'
61'
Замена
М. Якобс
️️️️
Ш. Уилльямс
Желтая карточка
Д. Купер
49'
48'
Красная карточка
К. Джонсон
46'
Замена
Д. Херст
️️️️
Д. Маркиз
ГОЛ! 2:0!
Д. Сэйвилл
27'
ГОЛ! 1:0!
С. Мэлони
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
Портсмут
8
Райан Танниклифф
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
11
Ронан Кертис
ЦП
6
Коннор Огилви
ЦФ
20
Шон Раггет
ЦФ
4
Кларк Робертсон
ЦФ
22
Каллум Джонсон
ЦФ
27
Джон Маркиз
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Портсмут
31
Гэвин Базуну
ВР
23
Кирон Фримен
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЦП
19
Хаджи Многа
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
10
Маркус Харнесс
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
4-3-3
25
Лонг
2
Ромео
5
Купер
4
Хатчинсон
2
Мэлони
6
Сэйвилл
8
Кифтенбельд
17
Уоллес
18
Леонард
9
Брэдшоу
23
Афобе
3-5
8
Танниклифф
6
Уилльямс
11
Кертис
6
Огилви
27
Маркиз
22
Джонсон
4
Робертсон
20
Раггет
17
Уоллес
11
Мэхони
11
Мэхони
17
Уоллес
9
Брэдшоу
17
17
9
Брэдшоу
2
Мэлони
8
8
2
Мэлони
6
Уилльямс
24
Якобс
24
Якобс
6
Уилльямс
27
Маркиз
15
Херст
15
Херст
27
Маркиз
Остались в запасе
Миллуолл
Портсмут
33
Бартош Биалковски
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
31
Гэвин Базуну
ВР
23
Кирон Фримен
ПЗ
19
Хаджи Многа
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
10
Маркус Харнесс
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
Остались в запасе
31
Гэвин Базуну
ВР
23
Кирон Фримен
ПЗ
19
Хаджи Многа
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
10
Маркус Харнесс
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Миллуолл - Портсмут
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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