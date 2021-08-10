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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Питерборо Юнайтед - Плимут Аргайл
Питерборо Юнайтед - Плимут Аргайл: обзор матча 10 августа 2021
Питерборо Юнайтед
10.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
0 : 4
Завершен
Плимут Аргайл
23'
Р. Харди
33'
Р. Харди
66'
Л. Джефкотт
84'
П. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Питерборо Юнайтед - Плимут Аргайл
84'
ГОЛ! 0:4!
П. Камара
66'
ГОЛ! 0:3!
Л. Джефкотт
61'
Желтая карточка
Б. Гэллоуэй
Замена
К. Баркер
️️️️
И. Хэмилтон
58'
Замена
Д. Уорд
️️️️
К. Поку
58'
42'
Замена
Р. Лоу
️️️️
Д. Мэйор
33'
ГОЛ! 0:2!
Р. Харди
23'
ГОЛ! 0:1!
Р. Харди
Пас отдал
Д. Мэйор
Замена
И. Кану
️️️️
Р. Джонс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
21
Joseph Tomlinson
ЦП
26
Рики-Джейд Джонс
ЦП
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
14
Харрисон Берроуз
ЦФ
48
Итан Хэмилтон
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
31
Джоэл Рэндалл
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Плимут Аргайл
10
Дэнни Мэйор
ЦФ
8
Панутче Камара
ЦФ
8
Конор Грант
ЦФ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦФ
17
Дэн Скарр
ЦФ
6
Джеймс Уилсон
ЦФ
8
Джо Эдвардс
ЦФ
1
Майкл Купер
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
39
Райан Харди
ЦФ
Питерборо Юнайтед
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
23
Джо Уорд
ЦП
6
Чарли О'Коннел
ЦП
27
Кайл Баркер
ЦП
11
Идрис Кану
ЦФ
26
Дэн Батлер
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
Плимут Аргайл
4
Адам Рэнделл
ЦФ
25
Каллум Бертон
ЦФ
27
Райан Лоу
ЦФ
1-2-5
5
Эдвардс
21
26
Джонс
17
Поку
2
Кент
20
Найт
31
Рэндалл
8
Грант
5
6
Уилсон
39
Харди
31
Джефкотт
1
Купер
8
Эдвардс
17
Поку
23
Уорд
23
Уорд
17
Поку
48
Хэмилтон
27
Баркер
27
Баркер
48
Хэмилтон
26
Джонс
11
Кану
11
Кану
26
Джонс
10
Мэйор
27
Лоу
27
Лоу
10
Мэйор
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Плимут Аргайл
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
6
Чарли О'Коннел
ЦП
26
Дэн Батлер
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
4
Адам Рэнделл
ЦФ
25
Каллум Бертон
ЦФ
Остались в запасе
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
6
Чарли О'Коннел
ЦП
26
Дэн Батлер
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
Остались в запасе
4
Адам Рэнделл
ЦФ
25
Каллум Бертон
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Плимут Аргайл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Информация о матче
Стадион:
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