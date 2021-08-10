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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Кроули Таун - Гиллинхэм
Кроули Таун - Гиллинхэм: обзор матча 10 августа 2021
Кроули Таун
10.08.2021, вторник, 21:30
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 9 : 10
Завершен
Гиллинхэм
55'
S. Ashford
90+7'
A. Davies
90+5'
Д. Филлипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кроули Таун - Гиллинхэм
ГОЛ!
М. Эмер
9:5
ГОЛ!
A. Davies
9:4
ГОЛ!
У. Ферри
8:4
ГОЛ!
C. Maghoma
7:4
ГОЛ!
Д. Тилли
7:3
ГОЛ!
J. Hessenthaler
6:3
ГОЛ!
С. О'Кифи
5:3
ГОЛ!
Э. Надесан
5:2
ГОЛ!
Д. Филлипс
4:2
ГОЛ!
Д. Пауэлл
4:1
ГОЛ!
T. Craig
3:1
ГОЛ!
V. Oliver
2:1
ГОЛ!
Т. Даллисон
2:0
ГОЛ!
G. Francomb
1:0
ГОЛ! 2:1!
A. Davies
90'
+7
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Д. Филлипс
Замена
A. Davies
️️️️
S. Ashford
80'
Желтая карточка
Л. Франсильетт
74'
Замена
Д. Тилли
️️️️
Т. Фрост
69'
ГОЛ! 1:0!
S. Ashford
Пас отдал
У. Ферри
55'
36'
Желтая карточка
М. Эмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
6
Людвиг Франсильетт
ЦЗ
4
Jack Payne
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
4
George Francomb
ЦФ
8
Тайлер Фрост
ЦФ
23
Sam Ashford
ЦФ
24
Эшли Надесан
ЦФ
4
Jake Hessenthaler
ЦФ
6
Том Даллисон
ЦФ
24
Tony Craig
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Гиллинхэм
7
Стюарт О'Кифи
ЦФ
8
Даниэль Филлипс
ЦФ
5
Christian Maghoma
ЦФ
5
Макс Эмер
ЦФ
0
A. Chapman
ЦФ
Главный тренер
Энди Хессенталер
Кроули Таун
3
Owen Gallacher
ЦЗ
22
Zaid Al Hussaini
ЦП
2
Archie Davies
ЦФ
27
Rafiq Khaleel
ЦФ
23
Джек Пауэлл
ЦФ
7
Джеймс Тилли
ЦФ
1
Гленн Моррис
ЦФ
Гиллинхэм
11
Vadaine Oliver
ЦФ
5
Джек Такер
ЦФ
1
Джейми Камминг
ЦФ
1-2-5
99
Нна Нукеу
6
Франсильетт
4
11
Ферри
24
Надесан
24
6
Даллисон
4
23
5
7
О'Кифи
0
5
Эмер
5
8
Филлипс
23
2
2
23
8
Фрост
7
Тилли
7
Тилли
8
Фрост
Остались в запасе
Кроули Таун
Гиллинхэм
3
Owen Gallacher
ЦЗ
22
Zaid Al Hussaini
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦФ
23
Джек Пауэлл
ЦФ
1
Гленн Моррис
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
11
Vadaine Oliver
ЦФ
5
Джек Такер
ЦФ
1
Джейми Камминг
ЦФ
Главный тренер
Энди Хессенталер
Остались в запасе
3
Owen Gallacher
ЦЗ
22
Zaid Al Hussaini
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦФ
23
Джек Пауэлл
ЦФ
1
Гленн Моррис
ЦФ
Остались в запасе
11
Vadaine Oliver
ЦФ
5
Джек Такер
ЦФ
1
Джейми Камминг
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Главный тренер
Энди Хессенталер
Статистика матча Кроули Таун - Гиллинхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Информация о матче
Стадион:
Броадфилд Стэдиум
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