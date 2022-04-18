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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Борнмут
Ковентри - Борнмут: обзор матча 18 апреля 2022
Ковентри
18.04.2022, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
0 : 3
Завершен
Борнмут
12'
Д. Лоу
45'
Д. Соланке
55'
Д. Соланке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Борнмут
84'
Замена
Б. Пирсон
️️️️
Л. Кук
Замена
Л. Келли
️️️️
Г. Хамер
76'
64'
Замена
К. Мефам
️️️️
И. Лейрд
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Д. Аллен
62'
Замена
К. МакФадзин
️️️️
Д. Бидуэлл
62'
58'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Лоу
55'
ГОЛ! 0:3!
Д. Соланке
Пас отдал
Р. Кристи
45'
ГОЛ! 0:2!
Д. Соланке
Пас отдал
Ж. Лерма
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лоу
Пас отдал
А. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Ян Матсен
ЛЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
17
Каллум О'Харе
АП
5
Доминик Хайам
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Ковентри
25
Райан Хоули
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
4
Лайам Келли
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
Борнмут
28
Фредди Вудман
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
3-1-1-5
21
Мур
22
Матсен
21
Бидуэлл
34
Кейн
38
Хамер
17
О'Харе
5
Роуз
14
Дьекереш
18
Шиф
24
Аллен
5
Хайам
4-2-2-2
12
Траверс
2
Лейрд
6
Келли
3
Филлипс
15
Смит
10
Кук
8
Лерма
9
Лоу
10
Кристи
19
Соланке
19
Энтони
24
Аллен
29
Уогхорн
29
Уогхорн
24
Аллен
38
Хамер
4
Келли
4
Келли
38
Хамер
21
Бидуэлл
5
МакФадзин
5
МакФадзин
21
Бидуэлл
2
Лейрд
2
Мефам
2
Мефам
2
Лейрд
9
Лоу
8
Биллинг
8
Биллинг
9
Лоу
10
Кук
4
Пирсон
4
Пирсон
10
Кук
Остались в запасе
Ковентри
Борнмут
25
Райан Хоули
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
28
Фредди Вудман
ВР
11
Робби Брэди
ЛП
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
25
Райан Хоули
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
Остались в запасе
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
28
Фредди Вудман
ВР
11
Робби Брэди
ЛП
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Ковентри - Борнмут
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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