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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Барнсли
Дерби Каунти - Барнсли: обзор матча 05 марта 2022
Дерби Каунти
05.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
2 : 0
Завершен
Барнсли
20'
Р. Моррисон
47'
Р. Моррисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Барнсли
Замена
Д. Найт
️️️️
Р. Моррисон
79'
70'
Замена
К. Одуор
️️️️
К. Гомес
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
М. Эбиовей
65'
61'
Замена
Д. Бенсон
️️️️
М. Вулф
ГОЛ! 2:0!
Р. Моррисон
47'
ГОЛ! 1:0!
Р. Моррисон
Пас отдал
Л. Планж
20'
7'
Желтая карточка
М. Вулф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
18
Макс Берд
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
7
Люк Планж
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
44
Эйран Кашин
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
4
Каллум Стайлс
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
10
Амин Басси
АП
14
Мэтти Вулф
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
16
Лайам Томпсон
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
44
Devante Cole
ЦФ
2-1-1-3-4
33
Дэйвис
14
Бирн
5
Белик
18
Берд
10
Лоуренс
11
Моррисон
7
Эбиовей
7
Планж
44
Кашин
2
Эбоселе
21
Оллсоп
4-1-2-1-2
40
Коллинс
2
Бриттан
6
Хелик
5
Андерсен
21
Вита
6
Гомес
4
Стайлс
8
Кина
10
Басси
9
Моррис
14
Вулф
11
Моррисон
12
Найт
12
Найт
11
Моррисон
7
Эбиовей
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
7
Эбиовей
6
Гомес
29
Одуор
29
Одуор
6
Гомес
14
Вулф
19
Бенсон
19
Бенсон
14
Вулф
Остались в запасе
Дерби Каунти
Барнсли
13
Келле Рос
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Дерби Каунти - Барнсли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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