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Мидлсбро - Ноттингем Форест

26.12.2021, Воскресенье, 18:00 мск Англия. Чемпионшип, 24 тур Мидлсбро - Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2021/2022)
7 тур
15 сентября, среда 21:45 Ноттингем Форест 0:2 Мидлсбро
Англия. Чемпионшип (2020/2021)
25 тур
20 января, среда 22:00 Ноттингем Форест 1:2 Мидлсбро
9 тур
31 октября, суббота 18:00 Мидлсбро 1:0 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
36 тур
2 марта, понедельник 22:45 Мидлсбро 2:2 Ноттингем Форест
21 тур
10 декабря, вторник 22:45 Ноттингем Форест 1:1 Мидлсбро
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
44 тур
22 апреля, понедельник 17:00 Ноттингем Форест 3:0 Мидлсбро
12 тур
6 октября, суббота 17:00 Мидлсбро 0:2 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
41 тур
7 апреля, суббота 17:00 Мидлсбро 2:0 Ноттингем Форест
4 тур
19 августа, суббота 17:00 Ноттингем Форест 2:1 Мидлсбро
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
28 тур
23 января, суббота 18:00 Мидлсбро 0:1 Ноттингем Форест
8 тур
19 сентября, суббота 14:30 Ноттингем Форест 1:2 Мидлсбро
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
36 тур
7 марта, суббота 18:00 Ноттингем Форест 2:1 Мидлсбро
23 тур
26 декабря, пятница 18:00 Мидлсбро 3:0 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
35 тур
11 марта, вторник 23:45 Мидлсбро 1:1 Ноттингем Форест
7 тур
17 сентября, вторник 22:45 Ноттингем Форест 2:2 Мидлсбро
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
43 тур
16 апреля, вторник 22:45 Мидлсбро 1:0 Ноттингем Форест
15 тур
6 ноября, вторник 23:45 Ноттингем Форест 0:0 Мидлсбро
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
31 тур
14 февраля, вторник 23:45 Мидлсбро 2:1 Ноттингем Форест
12 тур
18 октября, вторник 22:45 Ноттингем Форест 2:0 Мидлсбро
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
23 тур
1 марта, вторник 22:45 Мидлсбро 1:1 Ноттингем Форест
12 тур
19 октября, вторник 22:45 Ноттингем Форест 1:0 Мидлсбро
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
33 тур
20 февраля, суббота 18:00 Ноттингем Форест 1:0 Мидлсбро
17 тур
21 ноября, суббота 18:00 Мидлсбро 1:1 Ноттингем Форест
Кубок Английской лиги (2009/2010)
2-й раунд,
25 августа, вторник 22:45 Ноттингем Форест 2:1 Мидлсбро
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фулхэм 46 28 8 10 106:42 +64 92
2. Борнмут 46 25 12 9 73:39 +34 87
3. Хаддерсфилд 46 23 13 10 64:47 +17 82
4. Ноттингем Форест 46 23 11 12 73:40 +33 80
5. Шеффилд Юнайтед 46 21 12 13 63:45 +18 75
6. Лутон Таун 46 21 12 13 63:55 +8 75
7. Мидлсбро 46 20 10 16 59:50 +9 70
8. Блэкберн 46 19 12 15 59:50 +9 69
9. Миллуолл 46 18 15 13 53:45 +8 69
10. Вест Бромвич 46 18 13 15 52:45 +7 67
11. КПР 46 19 9 18 60:59 +1 66
12. Ковентри 46 17 13 16 60:59 +1 64
13. Престон 46 16 16 14 52:56 -4 64
14. Сток Сити 46 17 11 18 57:52 +5 62
15. Суонси 46 16 13 17 58:68 -10 61
16. Блэкпул 46 16 12 18 54:58 -4 60
17. Бристоль Сити 46 15 10 21 62:77 -15 55
18. Кардифф 46 15 8 23 50:68 -18 53
19. Халл Сити 46 14 9 23 41:54 -13 51
20. Бирмингем 46 11 14 21 50:75 -25 47
21. Рединг 46 13 8 25 54:87 -33 41
22. Питерборо 46 9 10 27 43:87 -44 37
23. Дерби Каунти 46 14 13 19 45:53 -8 34
24. Барнсли 46 6 12 28 33:73 -40 30
* - Дерби Каунти: снято 21
Рединг: снято 6
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