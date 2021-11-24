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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Дерби Каунти
Фулхэм - Дерби Каунти: обзор матча 24 ноября 2021
Фулхэм
24.11.2021, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 0
Завершен
Дерби Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Дерби Каунти
83'
Замена
Р. Моррисон
️️️️
К. Форсит
79'
Желтая карточка
Г. Шинни
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Х. Уилсон
77'
Замена
Д. Онома
️️️️
Х. Рид
65'
Желтая карточка
Ф. Карвалью
60'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
18
Макс Берд
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
16
Лайам Томпсон
ЦП
2
Фести Эбоселе
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Фулхэм
12
Damian Las
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
Дерби Каунти
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
АП
11
Равель Моррисон
АП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
4-2-3-1
13
Газзанига
33
Робинсон
4
Адарабиойо
3
Рим
2
Тете
14
Сери
6
Рид
92
Кебану
14
Карвалью
10
Уилсон
9
Муньис
3-2-3-1-1
13
Рос
33
Дэйвис
3
Форсит
4
Шинни
14
Бирн
19
Ягиелка
18
Берд
12
Найт
16
Томпсон
10
Лоуренс
2
Эбоселе
10
Уилсон
93
Кноккарт
93
Кноккарт
10
Уилсон
6
Рид
17
Онома
17
Онома
6
Рид
3
Форсит
11
Моррисон
11
Моррисон
3
Форсит
Остались в запасе
Фулхэм
Дерби Каунти
12
Damian Las
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
14
Бобби Рид
АП
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
АП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
12
Damian Las
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
14
Бобби Рид
АП
Остались в запасе
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
АП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Фулхэм - Дерби Каунти
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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