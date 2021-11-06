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Ноттингем Форест - Престон

06.11.2021, Суббота, 18:00 мск Англия. Чемпионшип, 17 тур Ноттингем Форест - Престон
Англия. Чемпионшип (2020/2021)
46 тур
8 мая, суббота 14:30 Ноттингем Форест 1:2 Престон
23 тур
2 января, суббота 18:00 Престон 0:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
43 тур
11 июля, суббота 17:00 Престон 1:1 Ноттингем Форест
6 тур
31 августа, суббота 17:00 Ноттингем Форест 1:1 Престон
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
33 тур
16 февраля, суббота 18:00 Престон 0:0 Ноттингем Форест
21 тур
8 декабря, суббота 18:00 Ноттингем Форест 0:1 Престон
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
29 тур
30 января, вторник 22:45 Ноттингем Форест 0:3 Престон
23 тур
23 декабря, суббота 18:00 Престон 1:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
39 тур
1 апреля, суббота 17:00 Престон 1:1 Ноттингем Форест
21 тур
14 декабря, среда 22:45 Ноттингем Форест 1:1 Престон
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
36 тур
8 марта, вторник 22:45 Ноттингем Форест 1:0 Престон
15 тур
3 ноября, вторник 22:45 Престон 1:0 Ноттингем Форест
Англия. Кубок (2013/2014)
4 раунд
повторный матч		 5 февраля, среда 23:45 Престон 0:2 Ноттингем Форест
Англия. Кубок (2013/2014)
4 раунд
24 января, пятница 23:59 Ноттингем Форест 0:0 Престон
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
33 тур
22 февраля, вторник 22:45 Ноттингем Форест 2:2 Престон
6 тур
14 сентября, вторник 22:45 Престон 1:2 Ноттингем Форест
Англия. Кубок (2010/2011)
1/32 финала
8 января, суббота 18:00 Престон 1:2 Ноттингем Форест
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
36 тур
13 марта, суббота 18:00 Престон 3:2 Ноттингем Форест
22 тур
19 декабря, суббота 20:20 Ноттингем Форест 3:0 Престон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фулхэм 46 28 8 10 106:42 +64 92
2. Борнмут 46 25 12 9 73:39 +34 87
3. Хаддерсфилд 46 23 13 10 64:47 +17 82
4. Ноттингем Форест 46 23 11 12 73:40 +33 80
5. Шеффилд Юнайтед 46 21 12 13 63:45 +18 75
6. Лутон Таун 46 21 12 13 63:55 +8 75
7. Мидлсбро 46 20 10 16 59:50 +9 70
8. Блэкберн 46 19 12 15 59:50 +9 69
9. Миллуолл 46 18 15 13 53:45 +8 69
10. Вест Бромвич 46 18 13 15 52:45 +7 67
11. КПР 46 19 9 18 60:59 +1 66
12. Ковентри 46 17 13 16 60:59 +1 64
13. Престон 46 16 16 14 52:56 -4 64
14. Сток Сити 46 17 11 18 57:52 +5 62
15. Суонси 46 16 13 17 58:68 -10 61
16. Блэкпул 46 16 12 18 54:58 -4 60
17. Бристоль Сити 46 15 10 21 62:77 -15 55
18. Кардифф 46 15 8 23 50:68 -18 53
19. Халл Сити 46 14 9 23 41:54 -13 51
20. Бирмингем 46 11 14 21 50:75 -25 47
21. Рединг 46 13 8 25 54:87 -33 41
22. Питерборо 46 9 10 27 43:87 -44 37
23. Дерби Каунти 46 14 13 19 45:53 -8 34
24. Барнсли 46 6 12 28 33:73 -40 30
* - Дерби Каунти: снято 21
Рединг: снято 6
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