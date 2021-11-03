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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Фулхэм
Блэкберн - Фулхэм: обзор матча 03 ноября 2021
Блэкберн
03.11.2021, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 7
Завершен
Фулхэм
6'
Н. Кебану
19'
А. Митрович
54'
Х. Уилсон
58'
Х. Уилсон
79'
Н. Кебану
81'
Р. Муньис
90+1'
Р. Муньис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Фулхэм
90'
+1
ГОЛ! 0:7!
Р. Муньис
Желтая карточка
Д. Ранкин-Костелло
90'
81'
ГОЛ! 0:6!
Р. Муньис
Пас отдал
Н. Кебану
79'
ГОЛ! 0:5!
Н. Кебану
Пас отдал
Т. Кэрни
Желтая карточка
А. Эдун
74'
73'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
Б. Рид
67'
Замена
Р. Муньис
️️️️
А. Митрович
Замена
D. Butterworth
️️️️
Т. Долан
63'
Замена
Д. Ранкин-Костелло
️️️️
Д. Ротуэлл
62'
59'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Ж. Мишель Сери
58'
ГОЛ! 0:4!
Х. Уилсон
Пас отдал
А. Митрович
54'
ГОЛ! 0:3!
Х. Уилсон
Пас отдал
А. Митрович
Замена
Х. Картер
️️️️
Д. Бакли
32'
Красная карточка
Я. Паул ван Хеке
30'
19'
ГОЛ! 0:2!
А. Митрович
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
6'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кебану
Пас отдал
Б. Рид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
14
Адетайо Эдун
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
17
Джошуа Онома
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
1-5-1-3
1
Камински
24
Ньямб
6
Бакли
27
Трэвис
4
Джонсон
7
Ротуэлл
26
Ленихэн
22
Бреретон
6
ван Хеке
24
Долан
14
Эдун
4-2-3-1
1
Родак
3
Одои
3
Рим
6
Гектор
33
Робинсон
6
Рид
14
Сери
10
Уилсон
14
Рид
92
Кебану
9
Митрович
6
Бакли
17
Картер
17
Картер
6
Бакли
7
Ротуэлл
26
Ранкин-Костелло
26
Ранкин-Костелло
7
Ротуэлл
24
Долан
14
14
24
Долан
14
Сери
10
Кэрни
10
Кэрни
14
Сери
14
Рид
14
Карвалью
14
Карвалью
14
Рид
9
Митрович
9
Муньис
9
Муньис
9
Митрович
Остались в запасе
Блэкберн
Фулхэм
1
Эйнсли Пирс
ВР
7
Лейтон Кларксон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
7
Лейтон Кларксон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Блэкберн - Фулхэм
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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