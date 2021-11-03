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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Дерби Каунти
Барнсли - Дерби Каунти: обзор матча 03 ноября 2021
Барнсли
03.11.2021, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 16 тур
2 : 1
Завершен
Дерби Каунти
39'
В. Адебойежо
50'
А. Исека
24'
S. Baldock
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Дерби Каунти
Желтая карточка
М. Юэл Андерсен
81'
Замена
Р. Палмер
️️️️
К. Гомес
78'
78'
Замена
Л. Сибли
️️️️
S. Baldock
Замена
D. Cole
️️️️
В. Адебойежо
69'
Желтая карточка
К. Бриттан
64'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
К. Стайлс
63'
50'
Желтая карточка
Л. Бьюкэнан
ГОЛ! 2:1!
А. Исека
Пас отдал
К. Бриттан
50'
46'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
К. Форсит
ГОЛ! 1:1!
В. Адебойежо
Пас отдал
К. Бриттан
39'
Желтая карточка
К. Вудроу
26'
24'
ГОЛ! 0:1!
S. Baldock
Пас отдал
Т. Лоуренс
15'
Желтая карточка
Р. Моррисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
4
Каллум Стайлс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
11
Равель Моррисон
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
44
Devante Cole
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
Дерби Каунти
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
21
Райн Оллсоп
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
4-1-2-3
40
Коллинс
5
Андерсен
4
Мун
6
Хелик
2
Бриттан
6
Гомес
4
Стайлс
19
Бенсон
9
Исека
20
Адебойежо
12
Вудроу
4-3-1-2
13
Рос
14
Бирн
33
Дэйвис
3
Форсит
19
Ягиелка
11
Моррисон
18
Берд
12
Найт
10
Лоуренс
9
91
Казим-Ричардс
4
Стайлс
28
Уильямс
28
Уильямс
4
Стайлс
6
Гомес
17
Палмер
17
Палмер
6
Гомес
20
Адебойежо
44
44
20
Адебойежо
9
32
Сибли
32
Сибли
9
3
Форсит
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
3
Форсит
Остались в запасе
Барнсли
Дерби Каунти
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
58
Обби Уларе
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
58
Обби Уларе
ЦФ
Остались в запасе
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Барнсли - Дерби Каунти
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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