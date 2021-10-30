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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Вест Бромвич
Фулхэм - Вест Бромвич: обзор матча 30 октября 2021
Фулхэм
30.10.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 15 тур
3 : 0
Завершен
Вест Бромвич
20'
А. Митрович (П)
40'
А. Митрович
82'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Вест Бромвич
Красная карточка
Т. Адарабиойо
85'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
Х. Рид
84'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Н. Кебану
84'
Замена
Р. Муньис
️️️️
А. Митрович
84'
ГОЛ! 3:0!
А. Митрович
Пас отдал
Х. Уилсон
82'
76'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
73'
Замена
Д. Моламби
️️️️
К. Грант
70'
Красная карточка
Д. Ферлонг
59'
Замена
️️️️
Д. Хагилл
59'
Замена
Г. Диангана
️️️️
М. Филлипс
52'
Желтая карточка
К. Бартли
ГОЛ! 2:0!
А. Митрович
40'
23'
Желтая карточка
С. Аджайи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Митрович
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Роберт Снодграсс
ПП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
4-2-3-1
1
Родак
33
Робинсон
3
Рим
4
Адарабиойо
3
Одои
14
Сери
6
Рид
92
Кебану
14
Рид
10
Уилсон
9
Митрович
3-3-2-2
26
Джонстон
5
Бартли
5
Кларк
6
Аджайи
2
Ферлонг
8
Ливермор
22
Таунсенд
25
Филлипс
23
Снодграсс
47
Робинсон
9
Грант
92
Кебану
10
Кэрни
10
Кэрни
92
Кебану
6
Рид
14
Карвалью
14
Карвалью
6
Рид
9
Митрович
9
Муньис
9
Муньис
9
Митрович
25
Филлипс
19
Диангана
19
Диангана
25
Филлипс
9
Грант
8
Моламби
8
Моламби
9
Грант
9
Хагилл
9
Хагилл
Остались в запасе
Фулхэм
Вест Бромвич
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Фулхэм - Вест Бромвич
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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