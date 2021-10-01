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Сток Сити - Вест Бромвич

01.10.2021, Пятница, 21:45 мск Англия. Чемпионшип, 11 тур Сток Сити - Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
28 тур
20 января, понедельник 23:00 Вест Бромвич 0:1 Сток Сити
15 тур
4 ноября, понедельник 23:00 Сток Сити 0:2 Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
31 тур
9 февраля, суббота 20:30 Сток Сити 0:1 Вест Бромвич
6 тур
1 сентября, суббота 17:00 Вест Бромвич 2:1 Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
19 тур
23 декабря, суббота 18:00 Сток Сити 3:1 Вест Бромвич
3 тур
27 августа, воскресенье 15:30 Вест Бромвич 1:1 Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
4 февраля, суббота 18:00 Вест Бромвич 1:0 Сток Сити
6 тур
24 сентября, суббота 17:00 Сток Сити 1:1 Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
20 тур
2 января, суббота 18:00 Вест Бромвич 2:1 Сток Сити
4 тур
29 августа, суббота 17:00 Сток Сити 0:1 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
29 тур
14 марта, суббота 18:00 Вест Бромвич 1:0 Сток Сити
19 тур
28 декабря, воскресенье 18:00 Сток Сити 2:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Вест Бромвич 1:2 Сток Сити
8 тур
19 октября, суббота 18:00 Сток Сити 0:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
16 марта, суббота 19:00 Сток Сити 0:0 Вест Бромвич
15 тур
1 декабря, суббота 19:00 Вест Бромвич 0:1 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
22 тур
21 января, суббота 19:00 Сток Сити 1:2 Вест Бромвич
3 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Вест Бромвич 0:1 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
28 тур
28 февраля, понедельник 23:00 Сток Сити 1:1 Вест Бромвич
14 тур
20 ноября, суббота 18:00 Вест Бромвич 0:3 Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
31 тур
4 апреля, суббота 18:00 Вест Бромвич 0:2 Сток Сити
14 тур
22 ноября, суббота 18:00 Сток Сити 1:0 Вест Бромвич
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фулхэм 46 28 8 10 106:42 +64 92
2. Борнмут 46 25 12 9 73:39 +34 87
3. Хаддерсфилд 46 23 13 10 64:47 +17 82
4. Ноттингем Форест 46 23 11 12 73:40 +33 80
5. Шеффилд Юнайтед 46 21 12 13 63:45 +18 75
6. Лутон Таун 46 21 12 13 63:55 +8 75
7. Мидлсбро 46 20 10 16 59:50 +9 70
8. Блэкберн 46 19 12 15 59:50 +9 69
9. Миллуолл 46 18 15 13 53:45 +8 69
10. Вест Бромвич 46 18 13 15 52:45 +7 67
11. КПР 46 19 9 18 60:59 +1 66
12. Ковентри 46 17 13 16 60:59 +1 64
13. Престон 46 16 16 14 52:56 -4 64
14. Сток Сити 46 17 11 18 57:52 +5 62
15. Суонси 46 16 13 17 58:68 -10 61
16. Блэкпул 46 16 12 18 54:58 -4 60
17. Бристоль Сити 46 15 10 21 62:77 -15 55
18. Кардифф 46 15 8 23 50:68 -18 53
19. Халл Сити 46 14 9 23 41:54 -13 51
20. Бирмингем 46 11 14 21 50:75 -25 47
21. Рединг 46 13 8 25 54:87 -33 41
22. Питерборо 46 9 10 27 43:87 -44 37
23. Дерби Каунти 46 14 13 19 45:53 -8 34
24. Барнсли 46 6 12 28 33:73 -40 30
* - Дерби Каунти: снято 21
Рединг: снято 6
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