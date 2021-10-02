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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Миллуолл
Барнсли - Миллуолл: обзор матча 02 октября 2021
Барнсли
02.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 1
Завершен
Миллуолл
89'
М. Уоллес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Миллуолл
89'
ГОЛ! 0:1!
М. Уоллес
Пас отдал
Д. Уоллес
77'
Замена
M. Smith
️️️️
Б. Афобе
Замена
Д. Фризер
️️️️
А. Исека
70'
70'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
О. Ожо
70'
Замена
Б. Митчелл
️️️️
Д. Эванс
Желтая карточка
В. Адебойежо
69'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
D. Cole
67'
Замена
Т. Сиббик
️️️️
Р. Палмер
55'
Желтая карточка
Р. Палмер
45'
+1
32'
Желтая карточка
Д. Эванс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
28
Доминик Фризер
ПВ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
18
Райан Леонард
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
3-2-2-3
40
Коллинс
15
Китчинг
4
Мун
20
6
Хелик
2
Бриттан
4
Стайлс
17
Палмер
44
9
Исека
12
Вудроу
3-2-3-2
33
Биалковски
12
Эванс
4
Хатчинсон
3
Уоллес
5
Баллард
5
Купер
9
Ожо
6
Сэйвилл
17
Уоллес
23
Афобе
20
МакНамара
17
Палмер
6
Сиббик
6
Сиббик
17
Палмер
9
Исека
28
Фризер
28
Фризер
9
Исека
44
20
Адебойежо
20
Адебойежо
44
12
Эванс
16
Митчелл
16
Митчелл
12
Эванс
9
Ожо
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
9
Ожо
23
Афобе
17
17
23
Афобе
Остались в запасе
Барнсли
Миллуолл
6
Клаудио Гомес
ОП
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
Главный тренер
Маркус Шопп
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
18
Райан Леонард
ЦФ
Остались в запасе
6
Клаудио Гомес
ОП
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
18
Райан Леонард
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Барнсли - Миллуолл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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