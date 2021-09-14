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Блэкберн - Халл Сити

14.09.2021, Вторник, 21:45 мск Англия. Чемпионшип, 7 тур Блэкберн - Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
32 тур
11 февраля, вторник 22:45 Блэкберн 3:0 Халл Сити
4 тур
20 августа, вторник 21:45 Халл Сити 0:1 Блэкберн
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
29 тур
26 января, суббота 18:00 Блэкберн 3:0 Халл Сити
3 тур
18 августа, суббота 17:00 Халл Сити 0:1 Блэкберн
Англия. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
6 января, суббота 18:00 Блэкберн 0:1 Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
31 тур
13 февраля, суббота 18:00 Блэкберн 0:2 Халл Сити
9 тур
26 сентября, суббота 17:00 Халл Сити 1:1 Блэкберн
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
33 тур
19 февраля, вторник 23:45 Халл Сити 2:0 Блэкберн
2 тур
22 августа, среда 22:45 Блэкберн 1:0 Халл Сити
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
26 тур
10 февраля, среда 23:00 Блэкберн 1:0 Халл Сити
16 тур
12 декабря, суббота 18:00 Халл Сити 0:0 Блэкберн
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
27 тур
1 марта, воскресенье 15:30 Халл Сити 1:2 Блэкберн
2 тур
23 августа, суббота 18:00 Блэкберн 1:1 Халл Сити
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фулхэм 46 28 8 10 106:42 +64 92
2. Борнмут 46 25 12 9 73:39 +34 87
3. Хаддерсфилд 46 23 13 10 64:47 +17 82
4. Ноттингем Форест 46 23 11 12 73:40 +33 80
5. Шеффилд Юнайтед 46 21 12 13 63:45 +18 75
6. Лутон Таун 46 21 12 13 63:55 +8 75
7. Мидлсбро 46 20 10 16 59:50 +9 70
8. Блэкберн 46 19 12 15 59:50 +9 69
9. Миллуолл 46 18 15 13 53:45 +8 69
10. Вест Бромвич 46 18 13 15 52:45 +7 67
11. КПР 46 19 9 18 60:59 +1 66
12. Ковентри 46 17 13 16 60:59 +1 64
13. Престон 46 16 16 14 52:56 -4 64
14. Сток Сити 46 17 11 18 57:52 +5 62
15. Суонси 46 16 13 17 58:68 -10 61
16. Блэкпул 46 16 12 18 54:58 -4 60
17. Бристоль Сити 46 15 10 21 62:77 -15 55
18. Кардифф 46 15 8 23 50:68 -18 53
19. Халл Сити 46 14 9 23 41:54 -13 51
20. Бирмингем 46 11 14 21 50:75 -25 47
21. Рединг 46 13 8 25 54:87 -33 41
22. Питерборо 46 9 10 27 43:87 -44 37
23. Дерби Каунти 46 14 13 19 45:53 -8 34
24. Барнсли 46 6 12 28 33:73 -40 30
* - Дерби Каунти: снято 21
Рединг: снято 6
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