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Дерби Каунти - Ноттингем Форест

28.08.2021, Суббота, 14:30 мск Англия. Чемпионшип, 5 тур Дерби Каунти - Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2020/2021)
33 тур
26 февраля, пятница 22:45 Дерби Каунти 1:1 Ноттингем Форест
7 тур
23 октября, пятница 21:45 Ноттингем Форест 1:1 Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
41 тур
4 июля, суббота 14:30 Дерби Каунти 1:1 Ноттингем Форест
16 тур
9 ноября, суббота 15:30 Ноттингем Форест 1:0 Дерби Каунти
Англия. Кубок лиги (2019/2020)
1/32 финала
27 августа, вторник 21:45 Ноттингем Форест 3:0 Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
34 тур
25 февраля, понедельник 22:45 Ноттингем Форест 1:0 Дерби Каунти
22 тур
17 декабря, понедельник 22:45 Дерби Каунти 0:0 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
37 тур
11 марта, воскресенье 17:30 Ноттингем Форест 0:0 Дерби Каунти
12 тур
15 октября, воскресенье 15:15 Дерби Каунти 2:0 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
38 тур
18 марта, суббота 16:00 Ноттингем Форест 2:2 Дерби Каунти
20 тур
11 декабря, воскресенье 15:00 Дерби Каунти 3:0 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
38 тур
19 марта, суббота 15:30 Дерби Каунти 1:0 Ноттингем Форест
16 тур
6 ноября, пятница 22:30 Ноттингем Форест 1:0 Дерби Каунти
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
26 тур
17 января, суббота 15:15 Дерби Каунти 1:2 Ноттингем Форест
6 тур
14 сентября, воскресенье 16:15 Ноттингем Форест 1:1 Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
37 тур
22 марта, суббота 16:15 Дерби Каунти 5:0 Ноттингем Форест
9 тур
28 сентября, суббота 15:15 Ноттингем Форест 1:0 Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
28 тур
19 января, суббота 17:00 Дерби Каунти 1:1 Ноттингем Форест
8 тур
30 сентября, воскресенье 16:15 Ноттингем Форест 0:1 Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
29 тур
13 марта, вторник 23:45 Дерби Каунти 1:0 Ноттингем Форест
7 тур
17 сентября, суббота 16:00 Ноттингем Форест 1:2 Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
28 тур
22 января, суббота 16:00 Дерби Каунти 0:1 Ноттингем Форест
24 тур
28 декабря, вторник 18:00 Ноттингем Форест 5:2 Дерби Каунти
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
28 тур
30 января, суббота 16:00 Дерби Каунти 1:0 Ноттингем Форест
5 тур
29 августа, суббота 16:00 Ноттингем Форест 3:2 Дерби Каунти
Англия. Кубок (2008/2009)

4 февраля, среда 22:45 Ноттингем Форест 2:3 Дерби Каунти
1/16 финала
23 января, пятница 22:45 Дерби Каунти 1:1 Ноттингем Форест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фулхэм 46 28 8 10 106:42 +64 92
2. Борнмут 46 25 12 9 73:39 +34 87
3. Хаддерсфилд 46 23 13 10 64:47 +17 82
4. Ноттингем Форест 46 23 11 12 73:40 +33 80
5. Шеффилд Юнайтед 46 21 12 13 63:45 +18 75
6. Лутон Таун 46 21 12 13 63:55 +8 75
7. Мидлсбро 46 20 10 16 59:50 +9 70
8. Блэкберн 46 19 12 15 59:50 +9 69
9. Миллуолл 46 18 15 13 53:45 +8 69
10. Вест Бромвич 46 18 13 15 52:45 +7 67
11. КПР 46 19 9 18 60:59 +1 66
12. Ковентри 46 17 13 16 60:59 +1 64
13. Престон 46 16 16 14 52:56 -4 64
14. Сток Сити 46 17 11 18 57:52 +5 62
15. Суонси 46 16 13 17 58:68 -10 61
16. Блэкпул 46 16 12 18 54:58 -4 60
17. Бристоль Сити 46 15 10 21 62:77 -15 55
18. Кардифф 46 15 8 23 50:68 -18 53
19. Халл Сити 46 14 9 23 41:54 -13 51
20. Бирмингем 46 11 14 21 50:75 -25 47
21. Рединг 46 13 8 25 54:87 -33 41
22. Питерборо 46 9 10 27 43:87 -44 37
23. Дерби Каунти 46 14 13 19 45:53 -8 34
24. Барнсли 46 6 12 28 33:73 -40 30
* - Дерби Каунти: снято 21
Рединг: снято 6
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