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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Ковентри
Барнсли - Ковентри: обзор матча 14 августа 2021
Барнсли
14.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ковентри
39'
Д. Фризер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Ковентри
90'
+3
Пенальти не реализован!
В. Дьекереш
89'
Желтая карточка
К. О'Харе
Желтая карточка
Л. Китчинг
88'
Желтая карточка
Д. Бенсон
87'
Желтая карточка
Б. Коллинс
85'
Желтая карточка
К. Вудроу
82'
Желтая карточка
Д. Уильямс
81'
77'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Б. Шиф
77'
Замена
Д. Кларк-Салтер
️️️️
М. Роуз
74'
Желтая карточка
Ф. Дабо
Желтая карточка
Д. Фризер
71'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
B. Williams
70'
Желтая карточка
Т. Сиббик
68'
Замена
Д. Бенсон
️️️️
Р. Палмер
63'
Желтая карточка
Р. Палмер
50'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фризер
Пас отдал
Р. Палмер
39'
Замена
К. Одуор
️️️️
К. Моррис
33'
17'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Т. Уокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
17
Каллум О'Харе
АП
22
Ян Матсен
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
38
Густаво Хамер
ЦФ
25
Фанкати Дабо
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Ковентри
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
3-2-2-1-2
40
Коллинс
6
Хелик
20
15
Китчинг
6
Сиббик
2
Бриттан
4
Стайлс
17
Палмер
28
Фризер
12
Вудроу
9
Моррис
1-5
21
Мур
17
О'Харе
38
Хамер
5
Хайам
5
МакФадзин
5
Роуз
25
Дабо
9
Моррис
29
Одуор
29
Одуор
9
Моррис
20
28
Уильямс
28
Уильямс
20
17
Палмер
19
Бенсон
19
Бенсон
17
Палмер
5
Роуз
6
Кларк-Салтер
6
Кларк-Салтер
5
Роуз
10
Уокер
29
Уогхорн
29
Уогхорн
10
Уокер
18
Шиф
24
Аллен
24
Аллен
18
Шиф
Остались в запасе
Барнсли
Ковентри
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
13
Бен Уилсон
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Барнсли - Ковентри
8
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
8
2
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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