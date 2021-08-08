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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Мидлсбро
Фулхэм - Мидлсбро: обзор матча 08 августа 2021
Фулхэм
08.08.2021, воскресенье, 15:30
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 1
Завершен
Мидлсбро
29'
Х. Уилсон
77'
М. Бола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Мидлсбро
Замена
А. Камара
️️️️
Ф. Карвалью
89'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Т. Франсуа
83'
77'
ГОЛ! 1:1!
М. Бола
Замена
Б. Рид
️️️️
Н. Кебану
76'
Желтая карточка
Х. Уилсон
71'
55'
Замена
М. Тавернье
️️️️
У. Икпеазу
55'
Замена
Д. Спенс
️️️️
Д. Уотмор
52'
Желтая карточка
М. Бола
36'
Желтая карточка
У. Икпеазу
ГОЛ! 1:0!
Х. Уилсон
Пас отдал
Д. Онома
29'
16'
Желтая карточка
П. МакНэйр
Желтая карточка
А. Митрович
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
17
Джошуа Онома
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
8
Тайриз Франсуа
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
25
Мэтт Крукс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
25
Исайя Джонс
ЦФ
4-3-3
13
Газзанига
33
Робинсон
3
Рим
4
Адарабиойо
2
Тете
92
Кебану
14
Карвалью
10
Уилсон
9
Митрович
8
Франсуа
17
Онома
3-2-1-3
1
Ламли
16
Хаусон
16
Бола
24
Холл
17
МакНэйр
2
Дейкстел
8
Морси
25
Крукс
9
Икпеазу
20
Уотмор
92
Кебану
14
Рид
14
Рид
92
Кебану
8
Франсуа
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
8
Франсуа
14
Карвалью
33
Камара
33
Камара
14
Карвалью
9
Икпеазу
16
Тавернье
16
Тавернье
9
Икпеазу
20
Уотмор
99
Спенс
99
Спенс
20
Уотмор
Остались в запасе
Фулхэм
Мидлсбро
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
1
Dejan Stojanović
ВР
21
Ли Пелтье
ПЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
25
Исайя Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
Остались в запасе
1
Dejan Stojanović
ВР
21
Ли Пелтье
ПЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
25
Исайя Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Фулхэм - Мидлсбро
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
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