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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Вест Бромвич
Борнмут - Вест Бромвич: обзор матча 06 августа 2021
Борнмут
06.08.2021, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 2
Завершен
Вест Бромвич
12'
Э. Маркондес
52'
Ф. Биллинг
33'
Д. О'Ши
67'
К. Робинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Вест Бромвич
87'
Замена
К. Зохоре
️️️️
К. Грант
86'
Желтая карточка
Д. Ливермор
80'
Желтая карточка
А. Моуатт
67'
ГОЛ! 2:2!
К. Робинсон
Пас отдал
А. Моуатт
64'
Замена
М. Филлипс
️️️️
Г. Диангана
60'
Желтая карточка
К. Бартли
ГОЛ! 2:1!
Ф. Биллинг
52'
33'
ГОЛ! 1:1!
Д. О'Ши
Пас отдал
К. Таунсенд
Желтая карточка
К. Мефам
20'
ГОЛ! 1:0!
Э. Маркондес
Пас отдал
Д. Энтони
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Борнмут
44
Brennan Camp
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
15
Ryan Glover
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
0
Christian Saydee
ЦФ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
23
Уилл Деннис
ЦФ
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
25
Мэтт Филлипс
ПП
77
R. Tulloch
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
4-3-1-2
12
Траверс
33
Земура
2
Мефам
15
Смит
6
Келли
18
Килкенни
8
Биллинг
10
Маркондес
7
Брукс
19
Соланке
19
Энтони
3-3-2-2
27
Баттон
4
Кипр
5
Бартли
26
О'Ши
2
Ферлонг
8
Ливермор
22
Таунсенд
19
Диангана
20
Моуатт
47
Робинсон
9
Грант
19
Диангана
25
Филлипс
25
Филлипс
19
Диангана
9
Грант
7
Зохоре
7
Зохоре
9
Грант
Остались в запасе
Борнмут
Вест Бромвич
19
Джуниор Станислас
ЛВ
44
Brennan Camp
ЦЗ
15
Ryan Glover
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
0
Christian Saydee
ЦФ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
23
Уилл Деннис
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
26
Сэм Джонстон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
77
R. Tulloch
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
19
Джуниор Станислас
ЛВ
44
Brennan Camp
ЦЗ
15
Ryan Glover
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
0
Christian Saydee
ЦФ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
23
Уилл Деннис
ЦФ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
77
R. Tulloch
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Борнмут - Вест Бромвич
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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