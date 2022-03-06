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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Тироль
Хартберг - Тироль: обзор матча 06 марта 2022
Хартберг
06.03.2022, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Тироль
5'
Б. Блуме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Тироль
86'
Замена
Т. Забитцер
️️️️
Т. Прица
80'
Замена
Ш. Скрбо
️️️️
Д. Вриони
80'
Замена
J. Forst
️️️️
Ю. Эртльталер
77'
Желтая карточка
K. Schulz
Замена
Н. Ниман
️️️️
P. Sturm
74'
69'
Замена
A. Ranacher
️️️️
Б. Блуме
69'
Замена
В. Мюллер
️️️️
J. Naschberger
56'
Желтая карточка
Ж. Рогель
Замена
J. Lemmerer
️️️️
О. Айдын
46'
Замена
И. Диарра
️️️️
Т. Кайнц
46'
27'
Желтая карточка
Ю. Эртльталер
5'
ГОЛ! 0:1!
Б. Блуме
Пас отдал
Т. Прица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
9
Окан Айдын
ЦП
28
Юрген Хайль
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
18
Philipp Sturm
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
7
Юлиус Эртльталер
ЦФ
98
Санди Огринец
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Хартберг
21
Florian Faist
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
27
Thomas Kofler
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
7
Штефан Скрбо
ЛП
14
Alexander Ranacher
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
18
Denis Tomic
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
3-2-2-1-2
1
4
6
Зоннляйтнер
23
Кайнц
14
Клем
29
Фаркаш
9
Айдын
28
Хайль
10
Авдияй
18
24
Тадич
2-3-5
25
Освальд
6
Бехоунек
26
21
Рогель
10
Блуме
44
7
Эртльталер
9
Вриони
22
Прица
14
98
Огринец
9
Айдын
19
19
9
Айдын
18
7
Ниман
7
Ниман
18
23
Кайнц
5
Диарра
5
Диарра
23
Кайнц
9
Вриони
7
Скрбо
7
Скрбо
9
Вриони
10
Блуме
14
14
10
Блуме
14
5
Мюллер
5
Мюллер
14
22
Прица
10
Забитцер
10
Забитцер
22
Прица
7
Эртльталер
7
7
7
Эртльталер
Остались в запасе
Хартберг
Тироль
21
Florian Faist
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
27
Thomas Kofler
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
Главный тренер
Манфред Шмид
13
B. Ozegovic
ВР
18
Denis Tomic
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
21
Florian Faist
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
27
Thomas Kofler
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
18
Denis Tomic
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Хартберг - Тироль
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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