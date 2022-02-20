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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Рапид
Штурм - Рапид: обзор матча 20 февраля 2022
Штурм
20.02.2022, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Рапид
6'
Р. Хойлунд
70'
Я. Яншер (П)
35'
Э. Айву
83'
К. Виммер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Рапид
85'
Желтая карточка
К. Виммер
83'
ГОЛ! 2:2!
К. Виммер
Пас отдал
Э. Айву
73'
Замена
К. Китагава
️️️️
К. Аразе
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Я. Яншер
70'
Замена
И. Любич
️️️️
Й. Горенц-Станкович
70'
69'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
68'
Желтая карточка
М. Морман
65'
Замена
М. Морман
️️️️
Й. Ауэр
64'
Замена
Ю. Демир
️️️️
К. Кнасмюллнер
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
М. Саркария
62'
35'
ГОЛ! 1:1!
Э. Айву
Пас отдал
Й. Ауэр
ГОЛ! 1:0!
Р. Хойлунд
Пас отдал
Я. Яншер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
37
Мориц Вельс
ЛП
77
Иван Любич
ОП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
7
Лука Кронбергер
ЦФ
Рапид
50
Лоренц Орглер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
14
Леопольд Кверфельд
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
44
Данте
70
Газибегович
22
Прасс
89
Яншер
25
Хирлендер
11
Саркария
19
Хойлунд
3-4-1-2
1
Хедл
30
Стойкович
4
Айву
6
Виммер
28
Кнасмюллнер
10
Любичич
21
Петрович
23
Ауэр
18
Груль
9
Дрейф
36
Аразе
4
Горенц-Станкович
77
Любич
77
Любич
4
Горенц-Станкович
11
Саркария
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
11
Саркария
23
Ауэр
5
Морман
5
Морман
23
Ауэр
36
Аразе
49
Китагава
49
Китагава
36
Аразе
28
Кнасмюллнер
22
Демир
22
Демир
28
Кнасмюллнер
Остались в запасе
Штурм
Рапид
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
37
Мориц Вельс
ЛП
7
Лука Кронбергер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
50
Лоренц Орглер
ВР
15
Срджан Граховац
ЦП
14
Леопольд Кверфельд
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
37
Мориц Вельс
ЛП
7
Лука Кронбергер
ЦФ
Остались в запасе
50
Лоренц Орглер
ВР
15
Срджан Граховац
ЦП
14
Леопольд Кверфельд
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Штурм - Рапид
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
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