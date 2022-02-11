Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Зальцбург
Рапид - Зальцбург: обзор матча 11 февраля 2022
Рапид
11.02.2022, пятница, 21:30
Австрия. Бундеслига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Зальцбург
18'
Ф. Стойкович
64'
Б. Ааронсон
77'
Н. Окафор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Зальцбург
Желтая карточка
Т. Шик
90'
+5
Замена
Ю. Демир
️️️️
Ф. Стойкович
85'
77'
ГОЛ! 1:2!
Н. Окафор
Пас отдал
Ж. Адаму
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
Д. Петрович
76'
75'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
К. Адейеми
74'
Замена
С. Тижани
️️️️
А. Бернед
68'
Желтая карточка
М. Камара
Замена
Р. Любичич
️️️️
М. Освальд
68'
Замена
К. Аразе
️️️️
К. Китагава
68'
64'
Желтая карточка
А. Бернед
64'
ГОЛ! 1:1!
Б. Ааронсон
Пас отдал
Н. Окафор
57'
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
Н. Капалдо
52'
Желтая карточка
М. Вебер
ГОЛ! 1:0!
Ф. Стойкович
Пас отдал
Й. Ауэр
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
28
Мориц Освальд
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
10
Роберт Любичич
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
14
Самсон Тижани
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
3-5-1-1
25
Гартлер
30
Стойкович
5
Морман
4
Айву
23
Ауэр
21
Петрович
13
Шик
15
Граховац
28
Освальд
18
Груль
49
Китагава
4-1-2-2-1
16
Кен
5
Кристенсен
8
Вебер
28
Соле
17
Ульмер
4
Камара
24
Капалдо
24
Бернед
11
Ааронсон
14
Адейеми
19
Окафор
28
Освальд
10
Любичич
10
Любичич
28
Освальд
49
Китагава
36
Аразе
36
Аразе
49
Китагава
21
Петрович
9
Дрейф
9
Дрейф
21
Петрович
30
Стойкович
22
Демир
22
Демир
30
Стойкович
24
Капалдо
13
Зайвальд
13
Зайвальд
24
Капалдо
24
Бернед
14
Тижани
14
Тижани
24
Бернед
14
Адейеми
20
Адаму
20
Адаму
14
Адейеми
Остались в запасе
Рапид
Зальцбург
1
Никлас Хедл
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
14
Мауриц Кьергор
АП
Остались в запасе
1
Никлас Хедл
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
14
Мауриц Кьергор
АП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Рапид - Зальцбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
Новости команд
Все
Рапид
Зальцбург
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Арарата-Армения» на победу в матче 5-го тура
09:38
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Арарата-Армения» на победу в матче 5-го тура
09:38
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+