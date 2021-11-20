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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Альтах
Рапид - Альтах: обзор матча 20 ноября 2021
Рапид
20.11.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Альтах
47'
Ф. Стойкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Альтах
Желтая карточка
Й. Ауэр
90'
+2
87'
Замена
M. Meilinger
️️️️
Ш. Хаудум
Замена
М. Дьякович
️️️️
М. Морман
87'
Замена
Й. Ауэр
️️️️
М. Ульманн
87'
Пенальти не реализован!
Э. Кара
85'
80'
Желтая карточка
Д. Райтер
Замена
Д. Петрович
️️️️
Р. Любичич
77'
Замена
К. Аразе
️️️️
Т. Фонтас
77'
77'
Замена
S. Mischitz
️️️️
Й. Тартаротти
76'
Замена
S. Križman
️️️️
А. Нухиу
76'
Замена
Д. Райтер
️️️️
C. Bukta
76'
Замена
B. Prokopic
️️️️
С. Айгнер
Замена
Т. Балло
️️️️
М. Груль
69'
58'
Красная карточка
Н. Бишоф
ГОЛ! 1:0!
Ф. Стойкович
47'
30'
Желтая карточка
А. Нухиу
Желтая карточка
М. Ульманн
29'
26'
Желтая карточка
С. Айгнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
15
Срджан Граховац
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Альтах
16
Tino Casali
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
27
Ноа Бишоф
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
19
Себастьян Айгнер
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
4
Марко Дьякович
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
13
Торстен Шик
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Альтах
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
3
Lukas Prokop
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
0
B. Prokopic
ЦФ
12
Sandi Križman
ЦФ
4-4-1-1
25
Гартлер
30
Стойкович
5
Морман
4
Айву
31
Ульманн
15
Граховац
11
Фонтас
28
Кнасмюллнер
10
Любичич
18
Груль
9
Кара
2-5-1-2
16
5
Дабанли
34
Турнвальд
27
Бишоф
20
Тартаротти
19
Айгнер
16
Шрайнер
27
Хаудум
5
Ндиайе
33
9
Нухиу
5
Морман
4
Дьякович
4
Дьякович
5
Морман
31
Ульманн
23
Ауэр
23
Ауэр
31
Ульманн
10
Любичич
21
Петрович
21
Петрович
10
Любичич
18
Груль
8
Балло
8
Балло
18
Груль
11
Фонтас
36
Аразе
36
Аразе
11
Фонтас
20
Тартаротти
14
14
20
Тартаротти
33
29
Райтер
29
Райтер
33
27
Хаудум
11
11
27
Хаудум
19
Айгнер
0
0
19
Айгнер
9
Нухиу
12
12
9
Нухиу
Остались в запасе
Рапид
Альтах
1
Никлас Хедл
ВР
13
Торстен Шик
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
3
Lukas Prokop
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Остались в запасе
1
Никлас Хедл
ВР
13
Торстен Шик
ЦП
Остались в запасе
3
Lukas Prokop
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Рапид - Альтах
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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