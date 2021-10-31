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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - ЛАСК
Рапид - ЛАСК: обзор матча 31 октября 2021
Рапид
31.10.2021, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 13 тур
3 : 2
Завершен
ЛАСК
41'
Э. Кара
78'
Э. Кара
86'
М. Груль
17'
Т. Гойгингер
89'
Ф. Лукенедер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - ЛАСК
Замена
Й. Ауэр
️️️️
Т. Фонтас
90'
+1
89'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Лукенедер
87'
Замена
A. Griger
️️️️
М. Поцман
ГОЛ! 3:1!
М. Груль
86'
Замена
М. Морман
️️️️
Э. Кара
86'
84'
Желтая карточка
Ф. Лукенедер
78'
Желтая карточка
А. Шлагер
ГОЛ! 2:1!
Э. Кара
Пас отдал
Т. Шик
78'
Замена
Т. Балло
️️️️
К. Аразе
72'
62'
Замена
К. Накамура
️️️️
С. Хорват
Замена
Т. Шик
️️️️
М. Хофманн
46'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кара
Пас отдал
М. Груль
41'
22'
Желтая карточка
П. Михорль
17'
ГОЛ! 0:1!
Т. Гойгингер
17'
Замена
Х. Хонг
️️️️
Д. Холланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
15
Срджан Граховац
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
34
Ян Боллер
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
30
Саша Хорват
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
0
E. Wild
ЦФ
41
Erwin Softic
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
30
Adam Griger
ЦФ
11
Кеито Накамура
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
4-3-1-2
25
Гартлер
30
Стойкович
28
Хофманн
4
Айву
31
Ульманн
15
Граховац
10
Любичич
11
Фонтас
18
Груль
9
Кара
36
Аразе
1-1-3-5
30
Шлагер
33
Лукенедер
8
Холланд
36
Реннер
8
Гргич
34
Михорль
34
Боллер
19
Поцман
30
Хорват
36
Гойгингер
9
Карамоко
9
Кара
5
Морман
5
Морман
9
Кара
11
Фонтас
23
Ауэр
23
Ауэр
11
Фонтас
28
Хофманн
13
Шик
13
Шик
28
Хофманн
36
Аразе
8
Балло
8
Балло
36
Аразе
8
Холланд
20
Хонг
20
Хонг
8
Холланд
19
Поцман
30
30
19
Поцман
30
Хорват
11
Накамура
11
Накамура
30
Хорват
Остались в запасе
Рапид
ЛАСК
1
Никлас Хедл
ВР
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
36
Томас Гебауэр
ВР
0
E. Wild
ЦФ
41
Erwin Softic
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
1
Никлас Хедл
ВР
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
0
E. Wild
ЦФ
41
Erwin Softic
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Рапид - ЛАСК
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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