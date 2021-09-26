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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Штурм
Рапид - Штурм: обзор матча 26 сентября 2021
Рапид
26.09.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 9 тур
0 : 3
Завершен
Штурм
38'
К. Йебоа
71'
Й. Горенц-Станкович
82'
И. Любич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Штурм
Замена
С. Граховац
️️️️
Р. Любичич
84'
Замена
Й. Ауэр
️️️️
М. Ульманн
84'
Замена
К. Китагава
️️️️
Т. Фонтас
84'
83'
Замена
Н. Гейрхофер
️️️️
С. Хирлендер
83'
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
О. Китеишвили
82'
ГОЛ! 0:3!
И. Любич
Пас отдал
О. Китеишвили
79'
Желтая карточка
Д. Аффенгрубер
71'
ГОЛ! 0:2!
Й. Горенц-Станкович
Пас отдал
А. Кюн
70'
Замена
И. Любич
️️️️
М. Саркария
Замена
Т. Шик
️️️️
К. Кнасмюллнер
67'
66'
Желтая карточка
К. Йебоа
Желтая карточка
Л. Граймль
59'
59'
Желтая карточка
А. Данте
Замена
Т. Балло
️️️️
К. Аразе
56'
52'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
38'
ГОЛ! 0:1!
К. Йебоа
Пас отдал
О. Китеишвили
Желтая карточка
Ф. Стойкович
33'
22'
Замена
А. Кюн
️️️️
Я. Яншер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
21
Деян Петрович
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
11
Манприт Саркария
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
13
Торстен Шик
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
49
Коя Китагава
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
30
Андреас Кюн
ЛП
77
Иван Любич
ОП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
4-4-1-1
25
Гартлер
30
Стойкович
12
Граймль
4
Айву
31
Ульманн
21
Петрович
28
Кнасмюллнер
11
Фонтас
10
Любичич
18
Груль
36
Аразе
3-2-3-1-1
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
4
Горенц-Станкович
17
Ягер
5
Вютрих
44
Данте
25
Хирлендер
8
Китеишвили
89
Яншер
11
Саркария
9
Йебоа
31
Ульманн
23
Ауэр
23
Ауэр
31
Ульманн
28
Кнасмюллнер
13
Шик
13
Шик
28
Кнасмюллнер
10
Любичич
15
Граховац
15
Граховац
10
Любичич
36
Аразе
8
Балло
8
Балло
36
Аразе
11
Фонтас
49
Китагава
49
Китагава
11
Фонтас
25
Хирлендер
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
25
Хирлендер
89
Яншер
30
Кюн
30
Кюн
89
Яншер
11
Саркария
77
Любич
77
Любич
11
Саркария
8
Китеишвили
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
8
Китеишвили
Остались в запасе
Рапид
Штурм
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Рапид - Штурм
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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