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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Хартберг
Аустрия К - Хартберг: обзор матча 07 августа 2021
Аустрия К
07.08.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 3 тур
4 : 3
Завершен
Хартберг
4'
М. Пинк
41'
А. Тимосси-Андерссон
51'
Ф. Ридер
79'
М. Пинк
25'
Ю. Хайль
61'
С. Хорват
88'
С. Хорват
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия К - Хартберг
90'
+3
Пенальти не реализован!
Д. Тадич
88'
ГОЛ! 4:3!
С. Хорват
Пас отдал
M. Gollner
82'
Желтая карточка
Т. Роттер
81'
Замена
M. Schantl
️️️️
D. Stec
ГОЛ! 4:2!
М. Пинк
Пас отдал
А. Тимосси-Андерссон
79'
Желтая карточка
Т. Гемичибаши
78'
Замена
Г. Аманда
️️️️
П. Грайль
72'
67'
Замена
Т. Роттер
️️️️
T. Kofler
64'
Желтая карточка
Ю. Хайль
Замена
М. Блауэнштайнер
️️️️
P. Hutter
62'
Замена
Т. Мацеевски
️️️️
Ф. Ридер
62'
61'
ГОЛ! 3:2!
С. Хорват
ГОЛ! 3:1!
Ф. Ридер
Пас отдал
А. Тимосси-Андерссон
51'
Желтая карточка
Ф. Ридер
48'
46'
Замена
Н. Ниман
️️️️
М. Шмербек
46'
Замена
P. Erhardt
️️️️
Т. Кайнц
44'
Желтая карточка
T. Kofler
ГОЛ! 2:1!
А. Тимосси-Андерссон
Пас отдал
П. Грайль
41'
25'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Хайль
Пас отдал
М. Шмербек
ГОЛ! 1:0!
М. Пинк
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
31
Торстен Марер
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЦП
81
Тургай Гемичибаши
ЦП
18
Патрик Грайль
ЦФ
63
Иван Сараванья
ЦФ
6
Максимилиано Морейра
ЦФ
24
Кристофер Цветко
ЦФ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
0
P. Hutter
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
22
David Stec
ЦЗ
27
Thomas Kofler
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
30
Саша Хорват
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
7
Флориан Яриц
ЦЗ
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
20
Тим Мацеевски
ЦФ
77
Глойр Аманда
ЦФ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
Хартберг
21
Florian Faist
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
22
Marcel Schantl
ЦП
6
Philipp Erhardt
ЦП
11
Матия Хорват
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
1-2-5
13
Менцель
31
Марер
33
Ридер
81
Гемичибаши
24
Цветко
0
32
Пинк
21
Тимосси-Андерссон
6
Морейра
3-2-2-3
1
22
27
28
Хайль
4
6
Зоннляйтнер
23
Кайнц
34
Шмербек
24
Тадич
30
Пейнтсил
30
Хорват
33
Ридер
20
Мацеевски
20
Мацеевски
33
Ридер
18
Грайль
77
Аманда
77
Аманда
18
Грайль
0
5
Блауэнштайнер
5
Блауэнштайнер
0
27
31
Роттер
31
Роттер
27
22
22
22
22
23
Кайнц
6
6
23
Кайнц
34
Шмербек
7
Ниман
7
Ниман
34
Шмербек
Остались в запасе
Аустрия К
Хартберг
1
Леннарт Мозер
ВР
7
Флориан Яриц
ЦЗ
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
92
F. Markelic
ЦФ
21
Florian Faist
ВР
11
Матия Хорват
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
1
Леннарт Мозер
ВР
7
Флориан Яриц
ЦЗ
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
92
F. Markelic
ЦФ
Остались в запасе
21
Florian Faist
ВР
11
Матия Хорват
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Аустрия К - Хартберг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
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