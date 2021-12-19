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Сьон - Лозанна-Спорт

19.12.2021, Воскресенье, 18:30 мск Швейцария. Суперлига, 18 тур Сьон - Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
6 тур
12 сентября, воскресенье 17:30 Лозанна-Спорт 1:1 Сьон
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
32 тур
2 мая, воскресенье 17:00 Сьон 1:1 Лозанна-Спорт
24 тур
7 марта, воскресенье 18:00 Лозанна-Спорт 1:3 Сьон
15 тур
23 января, суббота 20:15 Лозанна-Спорт 0:1 Сьон
4 тур
18 октября, воскресенье 17:00 Сьон 0:0 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
28 тур
8 апреля, воскресенье 17:00 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон
22 тур
18 февраля, воскресенье 18:00 Сьон 3:1 Лозанна-Спорт
10 тур
27 сентября, среда 19:30 Сьон 1:1 Лозанна-Спорт
2 тур
30 июля, воскресенье 17:00 Лозанна-Спорт 0:1 Сьон
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
29 тур
23 апреля, воскресенье 17:00 Сьон 0:1 Лозанна-Спорт
22 тур
26 февраля, воскресенье 15:45 Лозанна-Спорт 0:1 Сьон
12 тур
23 октября, воскресенье 17:00 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон
3 тур
6 августа, суббота 21:00 Сьон 1:3 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
28 тур
6 апреля, воскресенье 15:45 Лозанна-Спорт 0:1 Сьон
20 тур
9 февраля, воскресенье 16:45 Сьон 1:2 Лозанна-Спорт
18 тур
14 декабря, суббота 22:45 Лозанна-Спорт 3:1 Сьон
9 тур
25 сентября, среда 21:45 Сьон 2:1 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
31 тур
8 мая, среда 21:45 Лозанна-Спорт 1:3 Сьон
23 тур
10 марта, воскресенье 16:45 Сьон 0:1 Лозанна-Спорт
14 тур
27 октября, суббота 21:45 Сьон 1:1 Лозанна-Спорт
5 тур
11 августа, суббота 21:45 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
2 мая, среда 21:45 Лозанна-Спорт 1:0 Сьон
26 тур
25 марта, воскресенье 18:00 Сьон 1:0 Лозанна-Спорт
11 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Сьон 1:0 Лозанна-Спорт
6 тур
21 августа, воскресенье 19:15 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Цюрих 36 23 7 6 78:46 +32 76
2. Базель 36 15 17 4 70:41 +29 62
3. Янг Бойз 36 16 12 8 80:50 +30 60
4. Лугано 36 16 6 14 50:54 -4 54
5. Санкт-Галлен 36 14 8 14 68:63 +5 50
6. Серветт 36 12 8 16 50:66 -16 44
7. Сьон 36 11 8 17 46:67 -21 41
8. Грассхоппер 36 9 13 14 54:58 -4 40
9. Люцерн 36 9 13 14 52:64 -12 40
10. Лозанна-Спорт 36 4 10 22 37:76 -39 22
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