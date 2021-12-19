Сьон - Лозанна-Спорт

|6 тур
|12 сентября, воскресенье
|17:30
|Лозанна-Спорт
|1:1
|Сьон
|6 тур
|12 сентября, воскресенье
|17:30
|Лозанна-Спорт
|1:1
|Сьон
|32 тур
|2 мая, воскресенье
|17:00
|Сьон
|1:1
|Лозанна-Спорт
|24 тур
|7 марта, воскресенье
|18:00
|Лозанна-Спорт
|1:3
|Сьон
|15 тур
|23 января, суббота
|20:15
|Лозанна-Спорт
|0:1
|Сьон
|4 тур
|18 октября, воскресенье
|17:00
|Сьон
|0:0
|Лозанна-Спорт
|28 тур
|8 апреля, воскресенье
|17:00
|Лозанна-Спорт
|0:2
|Сьон
|22 тур
|18 февраля, воскресенье
|18:00
|Сьон
|3:1
|Лозанна-Спорт
|10 тур
|27 сентября, среда
|19:30
|Сьон
|1:1
|Лозанна-Спорт
|2 тур
|30 июля, воскресенье
|17:00
|Лозанна-Спорт
|0:1
|Сьон
|29 тур
|23 апреля, воскресенье
|17:00
|Сьон
|0:1
|Лозанна-Спорт
|22 тур
|26 февраля, воскресенье
|15:45
|Лозанна-Спорт
|0:1
|Сьон
|12 тур
|23 октября, воскресенье
|17:00
|Лозанна-Спорт
|0:2
|Сьон
|3 тур
|6 августа, суббота
|21:00
|Сьон
|1:3
|Лозанна-Спорт
|28 тур
|6 апреля, воскресенье
|15:45
|Лозанна-Спорт
|0:1
|Сьон
|20 тур
|9 февраля, воскресенье
|16:45
|Сьон
|1:2
|Лозанна-Спорт
|18 тур
|14 декабря, суббота
|22:45
|Лозанна-Спорт
|3:1
|Сьон
|9 тур
|25 сентября, среда
|21:45
|Сьон
|2:1
|Лозанна-Спорт
|31 тур
|8 мая, среда
|21:45
|Лозанна-Спорт
|1:3
|Сьон
|23 тур
|10 марта, воскресенье
|16:45
|Сьон
|0:1
|Лозанна-Спорт
|14 тур
|27 октября, суббота
|21:45
|Сьон
|1:1
|Лозанна-Спорт
|5 тур
|11 августа, суббота
|21:45
|Лозанна-Спорт
|0:2
|Сьон
|32 тур
|2 мая, среда
|21:45
|Лозанна-Спорт
|1:0
|Сьон
|26 тур
|25 марта, воскресенье
|18:00
|Сьон
|1:0
|Лозанна-Спорт
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|Сьон
|1:0
|Лозанна-Спорт
|6 тур
|21 августа, воскресенье
|19:15
|Лозанна-Спорт
|0:2
|Сьон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Цюрих
|36
|23
|7
|6
|78:46
|+32
|76
|2.
|Базель
|36
|15
|17
|4
|70:41
|+29
|62
|3.
|Янг Бойз
|36
|16
|12
|8
|80:50
|+30
|60
|4.
|Лугано
|36
|16
|6
|14
|50:54
|-4
|54
|5.
|Санкт-Галлен
|36
|14
|8
|14
|68:63
|+5
|50
|6.
|Серветт
|36
|12
|8
|16
|50:66
|-16
|44
|7.
|Сьон
|36
|11
|8
|17
|46:67
|-21
|41
|8.
|Грассхоппер
|36
|9
|13
|14
|54:58
|-4
|40
|9.
|Люцерн
|36
|9
|13
|14
|52:64
|-12
|40
|10.
|Лозанна-Спорт
|36
|4
|10
|22
|37:76
|-39
|22