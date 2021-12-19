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Лугано - Янг Бойз

19.12.2021, Воскресенье, 16:15 мск Швейцария. Суперлига, 18 тур Лугано - Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
4 тур
1 декабря, среда 22:30 Янг Бойз 3:1 Лугано
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
29 тур
18 апреля, воскресенье 17:00 Янг Бойз 3:0 Лугано
20 тур
14 февраля, воскресенье 18:00 Лугано 1:3 Янг Бойз
6 тур
20 января, среда 20:00 Лугано 0:2 Янг Бойз
13 тур
19 декабря, суббота 20:15 Янг Бойз 2:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
28 тур
5 июля, воскресенье 17:00 Янг Бойз 3:0 Лугано
22 тур
16 февраля, воскресенье 18:00 Лугано 2:1 Янг Бойз
18 тур
15 декабря, воскресенье 18:00 Лугано 0:0 Янг Бойз
3 тур
4 августа, воскресенье 17:00 Янг Бойз 2:0 Лугано
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
31 тур
28 апреля, воскресенье 17:00 Янг Бойз 2:2 Лугано
22 тур
24 февраля, воскресенье 18:00 Лугано 0:1 Янг Бойз
15 тур
24 ноября, суббота 21:00 Янг Бойз 1:0 Лугано
2 тур
29 июля, воскресенье 17:00 Лугано 0:2 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
35 тур
13 мая, воскресенье 17:00 Янг Бойз 3:1 Лугано
24 тур
4 марта, воскресенье 18:00 Лугано 2:4 Янг Бойз
16 тур
26 ноября, воскресенье 18:00 Лугано 1:2 Янг Бойз
7 тур
10 сентября, воскресенье 17:00 Янг Бойз 3:0 Лугано
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
29 тур
23 апреля, воскресенье 14:45 Янг Бойз 1:2 Лугано
25 тур
19 марта, воскресенье 15:45 Лугано 0:2 Янг Бойз
11 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Лугано 0:0 Янг Бойз
2 тур
30 июля, суббота 21:00 Янг Бойз 1:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
34 тур
16 мая, понедельник 17:00 Лугано 1:3 Янг Бойз
27 тур
9 апреля, суббота 18:45 Янг Бойз 7:0 Лугано
15 тур
7 ноября, суббота 22:00 Лугано 1:1 Янг Бойз
5 тур
12 августа, среда 20:45 Янг Бойз 0:1 Лугано
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Цюрих 36 23 7 6 78:46 +32 76
2. Базель 36 15 17 4 70:41 +29 62
3. Янг Бойз 36 16 12 8 80:50 +30 60
4. Лугано 36 16 6 14 50:54 -4 54
5. Санкт-Галлен 36 14 8 14 68:63 +5 50
6. Серветт 36 12 8 16 50:66 -16 44
7. Сьон 36 11 8 17 46:67 -21 41
8. Грассхоппер 36 9 13 14 54:58 -4 40
9. Люцерн 36 9 13 14 52:64 -12 40
10. Лозанна-Спорт 36 4 10 22 37:76 -39 22
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