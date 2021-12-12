Янг Бойз - Сьон

|3 тур
|7 августа, суббота
|19:00
|Сьон
|1:0
|Янг Бойз
|31 тур
|25 апреля, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|2:1
|Сьон
|27 тур
|4 апреля, воскресенье
|17:00
|Сьон
|0:3
|Янг Бойз
|17 тур
|31 января, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:1
|Сьон
|2 тур
|26 сентября, суббота
|20:00
|Сьон
|0:0
|Янг Бойз
|35 тур
|31 июля, пятница
|21:30
|Сьон
|0:1
|Янг Бойз
|21 тур
|8 февраля, суббота
|21:00
|Янг Бойз
|1:0
|Сьон
|15 тур
|24 ноября, воскресенье
|18:00
|Сьон
|3:4
|Янг Бойз
|9 тур
|28 сентября, суббота
|20:00
|Янг Бойз
|3:2
|Сьон
|32 тур
|5 мая, воскресенье
|17:00
|Сьон
|0:4
|Янг Бойз
|23 тур
|2 марта, суббота
|21:00
|Янг Бойз
|1:0
|Сьон
|12 тур
|27 октября, суббота
|20:00
|Янг Бойз
|3:2
|Сьон
|6 тур
|1 сентября, суббота
|20:00
|Сьон
|0:3
|Янг Бойз
|33 тур
|5 мая, суббота
|20:00
|Сьон
|0:1
|Янг Бойз
|23 тур
|24 февраля, суббота
|21:00
|Янг Бойз
|1:0
|Сьон
|13 тур
|29 октября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|5:1
|Сьон
|9 тур
|24 сентября, воскресенье
|17:00
|Сьон
|0:1
|Янг Бойз
|31 тур
|7 мая, воскресенье
|17:00
|Сьон
|0:1
|Янг Бойз
|19 тур
|5 февраля, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|3:1
|Сьон
|15 тур
|20 ноября, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|4:3
|Сьон
|9 тур
|25 сентября, воскресенье
|17:00
|Сьон
|0:0
|Янг Бойз
|32 тур
|8 мая, воскресенье
|17:00
|Сьон
|2:1
|Янг Бойз
|24 тур
|13 марта, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|3:2
|Сьон
|16 тур
|22 ноября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|1:1
|Сьон
|6 тур
|23 августа, воскресенье
|17:00
|Сьон
|1:3
|Янг Бойз
|35 тур
|25 мая, понедельник
|17:00
|Сьон
|6:2
|Янг Бойз
|23 тур
|8 марта, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|3:2
|Сьон
|15 тур
|9 ноября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:1
|Сьон
|9 тур
|24 сентября, среда
|22:30
|Сьон
|0:1
|Янг Бойз
|30 тур
|17 апреля, четверг
|21:45
|Янг Бойз
|0:0
|Сьон
|23 тур
|26 февраля, среда
|21:30
|Сьон
|3:0
|Янг Бойз
|11 тур
|5 октября, суббота
|21:45
|Сьон
|2:2
|Янг Бойз
|1 тур
|13 июля, суббота
|21:45
|Янг Бойз
|2:0
|Сьон
|28 тур
|21 апреля, воскресенье
|18:00
|Сьон
|0:0
|Янг Бойз
|24 тур
|17 марта, воскресенье
|16:45
|Янг Бойз
|0:0
|Сьон
|18 тур
|2 декабря, воскресенье
|16:45
|Янг Бойз
|3:1
|Сьон
|6 тур
|19 августа, воскресенье
|15:45
|Сьон
|1:0
|Янг Бойз
|35 тур
|20 мая, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|3:0
|Сьон
|20 тур
|12 февраля, воскресенье
|19:00
|Сьон
|0:1
|Янг Бойз
|17 тур
|4 декабря, воскресенье
|19:00
|Янг Бойз
|1:1
|Сьон
|2 тур
|23 июля, суббота
|19:45
|Сьон
|1:2
|Янг Бойз
|34 тур
|15 мая, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|1:1
|Сьон
|26 тур
|3 апреля, воскресенье
|18:00
|Сьон
|0:2
|Янг Бойз
|16 тур
|28 ноября, воскресенье
|15:30
|Янг Бойз
|2:1
|Сьон
|7 тур
|29 августа, воскресенье
|18:00
|Сьон
|2:0
|Янг Бойз
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Цюрих
|36
|23
|7
|6
|78:46
|+32
|76
|2.
|Базель
|36
|15
|17
|4
|70:41
|+29
|62
|3.
|Янг Бойз
|36
|16
|12
|8
|80:50
|+30
|60
|4.
|Лугано
|36
|16
|6
|14
|50:54
|-4
|54
|5.
|Санкт-Галлен
|36
|14
|8
|14
|68:63
|+5
|50
|6.
|Серветт
|36
|12
|8
|16
|50:66
|-16
|44
|7.
|Сьон
|36
|11
|8
|17
|46:67
|-21
|41
|8.
|Грассхоппер
|36
|9
|13
|14
|54:58
|-4
|40
|9.
|Люцерн
|36
|9
|13
|14
|52:64
|-12
|40
|10.
|Лозанна-Спорт
|36
|4
|10
|22
|37:76
|-39
|22