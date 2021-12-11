Санкт-Галлен - Лугано

|3 тур
|8 августа, воскресенье
|15:15
|Лугано
|2:1
|Санкт-Галлен
|3 тур
|8 августа, воскресенье
|15:15
|Лугано
|2:1
|Санкт-Галлен
|30 тур
|21 апреля, среда
|21:30
|Лугано
|2:0
|Санкт-Галлен
|19 тур
|24 января, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|0:1
|Лугано
|12 тур
|16 декабря, среда
|22:30
|Санкт-Галлен
|0:0
|Лугано
|5 тур
|24 октября, суббота
|20:00
|Лугано
|1:0
|Санкт-Галлен
|29 тур
|9 июля, четверг
|21:30
|Лугано
|3:3
|Санкт-Галлен
|19 тур
|26 января, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|3:1
|Лугано
|12 тур
|27 октября, воскресенье
|18:00
|Лугано
|1:3
|Санкт-Галлен
|5 тур
|25 августа, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|3:2
|Лугано
|34 тур
|16 мая, четверг
|21:00
|Лугано
|1:0
|Санкт-Галлен
|25 тур
|16 марта, суббота
|21:00
|Санкт-Галлен
|0:2
|Лугано
|11 тур
|21 октября, воскресенье
|17:00
|Лугано
|3:1
|Санкт-Галлен
|7 тур
|23 сентября, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|2:2
|Лугано
|32 тур
|29 апреля, воскресенье
|17:00
|Лугано
|2:1
|Санкт-Галлен
|23 тур
|25 февраля, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|3:0
|Лугано
|15 тур
|18 ноября, суббота
|21:00
|Санкт-Галлен
|0:2
|Лугано
|2 тур
|16 августа, среда
|19:30
|Лугано
|0:1
|Санкт-Галлен
|33 тур
|16 мая, вторник
|20:45
|Лугано
|3:2
|Санкт-Галлен
|22 тур
|26 февраля, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|0:1
|Лугано
|14 тур
|6 ноября, воскресенье
|15:45
|Лугано
|2:3
|Санкт-Галлен
|7 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|0:2
|Лугано
|36 тур
|25 мая, среда
|21:30
|Лугано
|3:0
|Санкт-Галлен
|22 тур
|28 февраля, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|3:3
|Лугано
|12 тур
|18 октября, воскресенье
|17:00
|Лугано
|3:1
|Санкт-Галлен
|1 тур
|19 июля, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|2:0
|Лугано
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Цюрих
|36
|23
|7
|6
|78:46
|+32
|76
|2.
|Базель
|36
|15
|17
|4
|70:41
|+29
|62
|3.
|Янг Бойз
|36
|16
|12
|8
|80:50
|+30
|60
|4.
|Лугано
|36
|16
|6
|14
|50:54
|-4
|54
|5.
|Санкт-Галлен
|36
|14
|8
|14
|68:63
|+5
|50
|6.
|Серветт
|36
|12
|8
|16
|50:66
|-16
|44
|7.
|Сьон
|36
|11
|8
|17
|46:67
|-21
|41
|8.
|Грассхоппер
|36
|9
|13
|14
|54:58
|-4
|40
|9.
|Люцерн
|36
|9
|13
|14
|52:64
|-12
|40
|10.
|Лозанна-Спорт
|36
|4
|10
|22
|37:76
|-39
|22