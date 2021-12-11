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Санкт-Галлен - Лугано

11.12.2021, Суббота, 22:30 мск Швейцария. Суперлига, 17 тур Санкт-Галлен - Лугано
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
3 тур
8 августа, воскресенье 15:15 Лугано 2:1 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
30 тур
21 апреля, среда 21:30 Лугано 2:0 Санкт-Галлен
19 тур
24 января, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 0:1 Лугано
12 тур
16 декабря, среда 22:30 Санкт-Галлен 0:0 Лугано
5 тур
24 октября, суббота 20:00 Лугано 1:0 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
29 тур
9 июля, четверг 21:30 Лугано 3:3 Санкт-Галлен
19 тур
26 января, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 3:1 Лугано
12 тур
27 октября, воскресенье 18:00 Лугано 1:3 Санкт-Галлен
5 тур
25 августа, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 3:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
34 тур
16 мая, четверг 21:00 Лугано 1:0 Санкт-Галлен
25 тур
16 марта, суббота 21:00 Санкт-Галлен 0:2 Лугано
11 тур
21 октября, воскресенье 17:00 Лугано 3:1 Санкт-Галлен
7 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 2:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
32 тур
29 апреля, воскресенье 17:00 Лугано 2:1 Санкт-Галлен
23 тур
25 февраля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 3:0 Лугано
15 тур
18 ноября, суббота 21:00 Санкт-Галлен 0:2 Лугано
2 тур
16 августа, среда 19:30 Лугано 0:1 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
33 тур
16 мая, вторник 20:45 Лугано 3:2 Санкт-Галлен
22 тур
26 февраля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 0:1 Лугано
14 тур
6 ноября, воскресенье 15:45 Лугано 2:3 Санкт-Галлен
7 тур
11 сентября, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 0:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
36 тур
25 мая, среда 21:30 Лугано 3:0 Санкт-Галлен
22 тур
28 февраля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 3:3 Лугано
12 тур
18 октября, воскресенье 17:00 Лугано 3:1 Санкт-Галлен
1 тур
19 июля, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 2:0 Лугано
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Цюрих 36 23 7 6 78:46 +32 76
2. Базель 36 15 17 4 70:41 +29 62
3. Янг Бойз 36 16 12 8 80:50 +30 60
4. Лугано 36 16 6 14 50:54 -4 54
5. Санкт-Галлен 36 14 8 14 68:63 +5 50
6. Серветт 36 12 8 16 50:66 -16 44
7. Сьон 36 11 8 17 46:67 -21 41
8. Грассхоппер 36 9 13 14 54:58 -4 40
9. Люцерн 36 9 13 14 52:64 -12 40
10. Лозанна-Спорт 36 4 10 22 37:76 -39 22
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