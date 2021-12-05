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Санкт-Галлен - Грассхоппер

05.12.2021, Воскресенье, 18:30 мск Швейцария. Суперлига, 16 тур Санкт-Галлен - Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
9 тур
2 октября, суббота 19:00 Грассхоппер 5:2 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
32 тур
4 мая, суббота 20:00 Грассхоппер 0:1 Санкт-Галлен
27 тур
3 апреля, среда 21:00 Санкт-Галлен 0:0 Грассхоппер
15 тур
25 ноября, воскресенье 18:00 Грассхоппер 2:1 Санкт-Галлен
9 тур
29 сентября, суббота 20:00 Санкт-Галлен 2:1 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
29 тур
14 апреля, суббота 20:00 Грассхоппер 1:2 Санкт-Галлен
26 тур
17 марта, суббота 21:00 Санкт-Галлен 2:1 Грассхоппер
13 тур
29 октября, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 3:1 Грассхоппер
5 тур
20 августа, воскресенье 17:00 Грассхоппер 2:0 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
34 тур
21 мая, воскресенье 14:45 Санкт-Галлен 4:1 Грассхоппер
27 тур
8 апреля, суббота 21:00 Грассхоппер 3:1 Санкт-Галлен
16 тур
26 ноября, суббота 22:00 Грассхоппер 2:2 Санкт-Галлен
3 тур
7 августа, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 2:1 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
30 тур
23 апреля, суббота 21:00 Грассхоппер 2:0 Санкт-Галлен
23 тур
5 марта, суббота 22:00 Санкт-Галлен Грассхоппер
10 тур
26 сентября, суббота 18:45 Грассхоппер 1:1 Санкт-Галлен
6 тур
23 августа, воскресенье 14:45 Санкт-Галлен 0:2 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
33 тур
17 мая, воскресенье 14:45 Грассхоппер 2:0 Санкт-Галлен
22 тур
1 марта, воскресенье 15:45 Санкт-Галлен 1:1 Грассхоппер
15 тур
8 ноября, суббота 22:00 Грассхоппер 3:0 Санкт-Галлен
9 тур
24 сентября, среда 21:45 Санкт-Галлен 3:0 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
33 тур
7 мая, среда 21:45 Грассхоппер 2:0 Санкт-Галлен
21 тур
16 февраля, воскресенье 16:45 Санкт-Галлен 1:5 Грассхоппер
10 тур
28 сентября, суббота 21:45 Грассхоппер 0:1 Санкт-Галлен
1 тур
14 июля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 0:2 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
35 тур
29 мая, среда 22:30 Санкт-Галлен 1:2 Грассхоппер
23 тур
9 марта, суббота 22:45 Грассхоппер 3:1 Санкт-Галлен
11 тур
1 октября, понедельник 21:45 Грассхоппер 1:0 Санкт-Галлен
4 тур
4 августа, суббота 21:45 Санкт-Галлен 1:1 Грассхоппер
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
20 апреля, среда 21:45 Грассхоппер 1:3 Санкт-Галлен
19 тур
6 февраля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 1:4 Грассхоппер
14 тур
7 ноября, воскресенье 18:00 Грассхоппер 2:0 Санкт-Галлен
5 тур
15 августа, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 1:2 Грассхоппер
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
31 тур
18 апреля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 0:1 Грассхоппер
24 тур
14 марта, воскресенье 18:00 Грассхоппер 2:1 Санкт-Галлен
14 тур
28 октября, среда 21:45 Санкт-Галлен 1:0 Грассхоппер
5 тур
8 августа, суббота 19:45 Грассхоппер 1:3 Санкт-Галлен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Цюрих 36 23 7 6 78:46 +32 76
2. Базель 36 15 17 4 70:41 +29 62
3. Янг Бойз 36 16 12 8 80:50 +30 60
4. Лугано 36 16 6 14 50:54 -4 54
5. Санкт-Галлен 36 14 8 14 68:63 +5 50
6. Серветт 36 12 8 16 50:66 -16 44
7. Сьон 36 11 8 17 46:67 -21 41
8. Грассхоппер 36 9 13 14 54:58 -4 40
9. Люцерн 36 9 13 14 52:64 -12 40
10. Лозанна-Спорт 36 4 10 22 37:76 -39 22
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