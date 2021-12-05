Введите ваш ник на сайте

Лугано - Сьон

05.12.2021, Воскресенье, 18:30 мск Швейцария. Суперлига, 16 тур Лугано - Сьон
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
5 тур
28 августа, суббота 21:30 Сьон 3:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
35 тур
15 мая, суббота 21:30 Лугано 3:1 Сьон
23 тур
4 марта, четверг 20:15 Сьон 0:3 Лугано
10 тур
17 января, воскресенье 18:00 Сьон 1:1 Лугано
3 тур
3 октября, суббота 20:00 Лугано 2:2 Сьон
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
32 тур
19 июля, воскресенье 17:00 Сьон 1:1 Лугано
23 тур
23 февраля, воскресенье 18:00 Лугано 0:0 Сьон
10 тур
6 октября, воскресенье 17:00 Сьон 1:2 Лугано
4 тур
11 августа, воскресенье 17:00 Лугано 0:1 Сьон
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
29 тур
14 апреля, воскресенье 17:00 Лугано 1:1 Сьон
20 тур
10 февраля, воскресенье 18:00 Сьон 2:2 Лугано
17 тур
9 декабря, воскресенье 18:00 Лугано 2:2 Сьон
1 тур
22 июля, воскресенье 17:00 Сьон 1:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
30 тур
18 апреля, среда 21:00 Сьон 0:1 Лугано
21 тур
10 февраля, суббота 21:00 Лугано 1:0 Сьон
12 тур
22 октября, воскресенье 17:00 Сьон 2:2 Лугано
8 тур
21 сентября, четверг 21:00 Лугано 1:2 Сьон
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
32 тур
13 мая, суббота 18:45 Сьон 2:0 Лугано
27 тур
9 апреля, воскресенье 14:45 Лугано 4:2 Сьон
13 тур
29 октября, суббота 18:45 Сьон 5:1 Лугано
4 тур
10 августа, среда 20:45 Лугано 3:1 Сьон
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
30 тур
23 апреля, суббота 18:45 Сьон 3:1 Лугано
26 тур
3 апреля, воскресенье 14:45 Лугано 0:6 Сьон
14 тур
1 ноября, воскресенье 15:45 Лугано 3:0 Сьон
8 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Сьон 3:0 Лугано
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Цюрих 36 23 7 6 78:46 +32 76
2. Базель 36 15 17 4 70:41 +29 62
3. Янг Бойз 36 16 12 8 80:50 +30 60
4. Лугано 36 16 6 14 50:54 -4 54
5. Санкт-Галлен 36 14 8 14 68:63 +5 50
6. Серветт 36 12 8 16 50:66 -16 44
7. Сьон 36 11 8 17 46:67 -21 41
8. Грассхоппер 36 9 13 14 54:58 -4 40
9. Люцерн 36 9 13 14 52:64 -12 40
10. Лозанна-Спорт 36 4 10 22 37:76 -39 22
...
  • Читайте нас: 