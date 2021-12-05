Лугано - Сьон

|5 тур
|28 августа, суббота
|21:30
|Сьон
|3:2
|Лугано
|35 тур
|15 мая, суббота
|21:30
|Лугано
|3:1
|Сьон
|23 тур
|4 марта, четверг
|20:15
|Сьон
|0:3
|Лугано
|10 тур
|17 января, воскресенье
|18:00
|Сьон
|1:1
|Лугано
|3 тур
|3 октября, суббота
|20:00
|Лугано
|2:2
|Сьон
|32 тур
|19 июля, воскресенье
|17:00
|Сьон
|1:1
|Лугано
|23 тур
|23 февраля, воскресенье
|18:00
|Лугано
|0:0
|Сьон
|10 тур
|6 октября, воскресенье
|17:00
|Сьон
|1:2
|Лугано
|4 тур
|11 августа, воскресенье
|17:00
|Лугано
|0:1
|Сьон
|29 тур
|14 апреля, воскресенье
|17:00
|Лугано
|1:1
|Сьон
|20 тур
|10 февраля, воскресенье
|18:00
|Сьон
|2:2
|Лугано
|17 тур
|9 декабря, воскресенье
|18:00
|Лугано
|2:2
|Сьон
|1 тур
|22 июля, воскресенье
|17:00
|Сьон
|1:2
|Лугано
|30 тур
|18 апреля, среда
|21:00
|Сьон
|0:1
|Лугано
|21 тур
|10 февраля, суббота
|21:00
|Лугано
|1:0
|Сьон
|12 тур
|22 октября, воскресенье
|17:00
|Сьон
|2:2
|Лугано
|8 тур
|21 сентября, четверг
|21:00
|Лугано
|1:2
|Сьон
|32 тур
|13 мая, суббота
|18:45
|Сьон
|2:0
|Лугано
|27 тур
|9 апреля, воскресенье
|14:45
|Лугано
|4:2
|Сьон
|13 тур
|29 октября, суббота
|18:45
|Сьон
|5:1
|Лугано
|4 тур
|10 августа, среда
|20:45
|Лугано
|3:1
|Сьон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Цюрих
|36
|23
|7
|6
|78:46
|+32
|76
|2.
|Базель
|36
|15
|17
|4
|70:41
|+29
|62
|3.
|Янг Бойз
|36
|16
|12
|8
|80:50
|+30
|60
|4.
|Лугано
|36
|16
|6
|14
|50:54
|-4
|54
|5.
|Санкт-Галлен
|36
|14
|8
|14
|68:63
|+5
|50
|6.
|Серветт
|36
|12
|8
|16
|50:66
|-16
|44
|7.
|Сьон
|36
|11
|8
|17
|46:67
|-21
|41
|8.
|Грассхоппер
|36
|9
|13
|14
|54:58
|-4
|40
|9.
|Люцерн
|36
|9
|13
|14
|52:64
|-12
|40
|10.
|Лозанна-Спорт
|36
|4
|10
|22
|37:76
|-39
|22