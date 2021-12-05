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Базель - Лозанна-Спорт

05.12.2021, Воскресенье, 16:15 мск Швейцария. Суперлига, 16 тур Базель - Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
4 тур
22 августа, воскресенье 15:15 Лозанна-Спорт 2:2 Базель
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
31 тур
24 апреля, суббота 21:30 Лозанна-Спорт 3:3 Базель
21 тур
20 февраля, суббота 22:30 Базель 0:0 Лозанна-Спорт
18 тур
4 февраля, четверг 22:30 Лозанна-Спорт 1:3 Базель
5 тур
25 ноября, среда 20:15 Базель 2:1 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
29 тур
15 апреля, воскресенье 17:00 Базель 2:1 Лозанна-Спорт
23 тур
14 марта, среда 20:45 Лозанна-Спорт 1:1 Базель
17 тур
2 декабря, суббота 21:00 Лозанна-Спорт 1:4 Базель
7 тур
9 сентября, суббота 20:00 Базель 1:2 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
28 тур
15 апреля, суббота 21:00 Лозанна-Спорт 0:4 Базель
21 тур
19 февраля, воскресенье 15:45 Базель 4:3 Лозанна-Спорт
14 тур
5 ноября, суббота 22:00 Базель 2:1 Лозанна-Спорт
8 тур
21 сентября, среда 21:30 Лозанна-Спорт 1:2 Базель
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
36 тур
18 мая, воскресенье 18:00 Базель 4:2 Лозанна-Спорт
19 тур
2 февраля, воскресенье 16:45 Лозанна-Спорт 1:3 Базель
11 тур
6 октября, воскресенье 18:00 Лозанна-Спорт 1:2 Базель
3 тур
27 июля, суббота 21:45 Базель 2:0 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
33 тур
16 мая, четверг 21:45 Базель 2:0 Лозанна-Спорт
20 тур
17 февраля, воскресенье 16:45 Лозанна-Спорт 1:2 Базель
11 тур
29 сентября, суббота 21:45 Лозанна-Спорт 1:1 Базель
6 тур
18 августа, суббота 21:45 Базель 2:0 Лозанна-Спорт
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
29 апреля, воскресенье 18:00 Базель 3:1 Лозанна-Спорт
20 тур
4 апреля, среда 20:30 Лозанна-Спорт 0:2 Базель
15 тур
5 ноября, суббота 20:45 Лозанна-Спорт 2:3 Базель
9 тур
21 сентября, среда 21:45 Базель 6:0 Лозанна-Спорт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Цюрих 36 23 7 6 78:46 +32 76
2. Базель 36 15 17 4 70:41 +29 62
3. Янг Бойз 36 16 12 8 80:50 +30 60
4. Лугано 36 16 6 14 50:54 -4 54
5. Санкт-Галлен 36 14 8 14 68:63 +5 50
6. Серветт 36 12 8 16 50:66 -16 44
7. Сьон 36 11 8 17 46:67 -21 41
8. Грассхоппер 36 9 13 14 54:58 -4 40
9. Люцерн 36 9 13 14 52:64 -12 40
10. Лозанна-Спорт 36 4 10 22 37:76 -39 22
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