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Грассхоппер - Лугано

27.11.2021, Суббота, 20:00 мск Швейцария. Суперлига, 15 тур Грассхоппер - Лугано
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
7 тур
23 сентября, четверг 21:30 Лугано 1:1 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
36 тур
25 мая, суббота 20:00 Лугано 3:3 Грассхоппер
26 тур
31 марта, воскресенье 17:00 Грассхоппер 1:1 Лугано
10 тур
7 октября, воскресенье 17:00 Грассхоппер 2:1 Лугано
4 тур
11 августа, суббота 20:00 Лугано 2:2 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
31 тур
21 апреля, суббота 20:00 Грассхоппер 4:3 Лугано
22 тур
17 февраля, суббота 21:00 Лугано 1:0 Грассхоппер
17 тур
3 декабря, воскресенье 18:00 Грассхоппер 0:1 Лугано
9 тур
24 сентября, воскресенье 17:00 Лугано 0:3 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
30 тур
30 апреля, воскресенье 17:00 Грассхоппер 0:1 Лугано
20 тур
11 февраля, суббота 22:00 Лугано 3:0 Грассхоппер
18 тур
11 декабря, воскресенье 15:45 Грассхоппер 0:0 Лугано
8 тур
22 сентября, четверг 20:45 Лугано 2:0 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
32 тур
8 мая, воскресенье 14:45 Лугано 0:1 Грассхоппер
25 тур
20 марта, воскресенье 15:45 Грассхоппер 0:1 Лугано
18 тур
6 декабря, воскресенье 15:45 Лугано 4:1 Грассхоппер
4 тур
8 августа, суббота 18:45 Грассхоппер 6:1 Лугано
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Цюрих 36 23 7 6 78:46 +32 76
2. Базель 36 15 17 4 70:41 +29 62
3. Янг Бойз 36 16 12 8 80:50 +30 60
4. Лугано 36 16 6 14 50:54 -4 54
5. Санкт-Галлен 36 14 8 14 68:63 +5 50
6. Серветт 36 12 8 16 50:66 -16 44
7. Сьон 36 11 8 17 46:67 -21 41
8. Грассхоппер 36 9 13 14 54:58 -4 40
9. Люцерн 36 9 13 14 52:64 -12 40
10. Лозанна-Спорт 36 4 10 22 37:76 -39 22
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