Грассхоппер - Лугано

|7 тур
|23 сентября, четверг
|21:30
|Лугано
|1:1
|Грассхоппер
|7 тур
|23 сентября, четверг
|21:30
|Лугано
|1:1
|Грассхоппер
|36 тур
|25 мая, суббота
|20:00
|Лугано
|3:3
|Грассхоппер
|26 тур
|31 марта, воскресенье
|17:00
|Грассхоппер
|1:1
|Лугано
|10 тур
|7 октября, воскресенье
|17:00
|Грассхоппер
|2:1
|Лугано
|4 тур
|11 августа, суббота
|20:00
|Лугано
|2:2
|Грассхоппер
|31 тур
|21 апреля, суббота
|20:00
|Грассхоппер
|4:3
|Лугано
|22 тур
|17 февраля, суббота
|21:00
|Лугано
|1:0
|Грассхоппер
|17 тур
|3 декабря, воскресенье
|18:00
|Грассхоппер
|0:1
|Лугано
|9 тур
|24 сентября, воскресенье
|17:00
|Лугано
|0:3
|Грассхоппер
|30 тур
|30 апреля, воскресенье
|17:00
|Грассхоппер
|0:1
|Лугано
|20 тур
|11 февраля, суббота
|22:00
|Лугано
|3:0
|Грассхоппер
|18 тур
|11 декабря, воскресенье
|15:45
|Грассхоппер
|0:0
|Лугано
|8 тур
|22 сентября, четверг
|20:45
|Лугано
|2:0
|Грассхоппер
|32 тур
|8 мая, воскресенье
|14:45
|Лугано
|0:1
|Грассхоппер
|25 тур
|20 марта, воскресенье
|15:45
|Грассхоппер
|0:1
|Лугано
|18 тур
|6 декабря, воскресенье
|15:45
|Лугано
|4:1
|Грассхоппер
|4 тур
|8 августа, суббота
|18:45
|Грассхоппер
|6:1
|Лугано
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Цюрих
|36
|23
|7
|6
|78:46
|+32
|76
|2.
|Базель
|36
|15
|17
|4
|70:41
|+29
|62
|3.
|Янг Бойз
|36
|16
|12
|8
|80:50
|+30
|60
|4.
|Лугано
|36
|16
|6
|14
|50:54
|-4
|54
|5.
|Санкт-Галлен
|36
|14
|8
|14
|68:63
|+5
|50
|6.
|Серветт
|36
|12
|8
|16
|50:66
|-16
|44
|7.
|Сьон
|36
|11
|8
|17
|46:67
|-21
|41
|8.
|Грассхоппер
|36
|9
|13
|14
|54:58
|-4
|40
|9.
|Люцерн
|36
|9
|13
|14
|52:64
|-12
|40
|10.
|Лозанна-Спорт
|36
|4
|10
|22
|37:76
|-39
|22