Лозанна-Спорт - Лугано

|9 тур
|2 октября, суббота
|21:30
|Лугано
|2:0
|Лозанна-Спорт
|9 тур
|2 октября, суббота
|21:30
|Лугано
|2:0
|Лозанна-Спорт
|28 тур
|10 апреля, суббота
|19:15
|Лугано
|1:0
|Лозанна-Спорт
|22 тур
|28 февраля, воскресенье
|18:00
|Лозанна-Спорт
|2:0
|Лугано
|14 тур
|23 декабря, среда
|22:30
|Лугано
|0:0
|Лозанна-Спорт
|7 тур
|7 ноября, суббота
|21:00
|Лозанна-Спорт
|0:1
|Лугано
|34 тур
|10 мая, четверг
|17:00
|Лугано
|2:0
|Лозанна-Спорт
|27 тур
|2 апреля, понедельник
|17:00
|Лозанна-Спорт
|2:1
|Лугано
|18 тур
|10 декабря, воскресенье
|18:00
|Лугано
|1:2
|Лозанна-Спорт
|4 тур
|9 августа, среда
|21:00
|Лозанна-Спорт
|2:3
|Лугано
|35 тур
|28 мая, воскресенье
|17:00
|Лозанна-Спорт
|1:2
|Лугано
|23 тур
|4 марта, суббота
|19:45
|Лугано
|2:1
|Лозанна-Спорт
|10 тур
|2 октября, воскресенье
|14:45
|Лозанна-Спорт
|4:1
|Лугано
|6 тур
|27 августа, суббота
|18:45
|Лугано
|1:1
|Лозанна-Спорт
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Цюрих
|36
|23
|7
|6
|78:46
|+32
|76
|2.
|Базель
|36
|15
|17
|4
|70:41
|+29
|62
|3.
|Янг Бойз
|36
|16
|12
|8
|80:50
|+30
|60
|4.
|Лугано
|36
|16
|6
|14
|50:54
|-4
|54
|5.
|Санкт-Галлен
|36
|14
|8
|14
|68:63
|+5
|50
|6.
|Серветт
|36
|12
|8
|16
|50:66
|-16
|44
|7.
|Сьон
|36
|11
|8
|17
|46:67
|-21
|41
|8.
|Грассхоппер
|36
|9
|13
|14
|54:58
|-4
|40
|9.
|Люцерн
|36
|9
|13
|14
|52:64
|-12
|40
|10.
|Лозанна-Спорт
|36
|4
|10
|22
|37:76
|-39
|22