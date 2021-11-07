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Лозанна-Спорт - Лугано

07.11.2021, Воскресенье, 18:30 мск Швейцария. Суперлига, 13 тур Лозанна-Спорт - Лугано
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
9 тур
2 октября, суббота 21:30 Лугано 2:0 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
28 тур
10 апреля, суббота 19:15 Лугано 1:0 Лозанна-Спорт
22 тур
28 февраля, воскресенье 18:00 Лозанна-Спорт 2:0 Лугано
14 тур
23 декабря, среда 22:30 Лугано 0:0 Лозанна-Спорт
7 тур
7 ноября, суббота 21:00 Лозанна-Спорт 0:1 Лугано
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
34 тур
10 мая, четверг 17:00 Лугано 2:0 Лозанна-Спорт
27 тур
2 апреля, понедельник 17:00 Лозанна-Спорт 2:1 Лугано
18 тур
10 декабря, воскресенье 18:00 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт
4 тур
9 августа, среда 21:00 Лозанна-Спорт 2:3 Лугано
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
35 тур
28 мая, воскресенье 17:00 Лозанна-Спорт 1:2 Лугано
23 тур
4 марта, суббота 19:45 Лугано 2:1 Лозанна-Спорт
10 тур
2 октября, воскресенье 14:45 Лозанна-Спорт 4:1 Лугано
6 тур
27 августа, суббота 18:45 Лугано 1:1 Лозанна-Спорт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Цюрих 36 23 7 6 78:46 +32 76
2. Базель 36 15 17 4 70:41 +29 62
3. Янг Бойз 36 16 12 8 80:50 +30 60
4. Лугано 36 16 6 14 50:54 -4 54
5. Санкт-Галлен 36 14 8 14 68:63 +5 50
6. Серветт 36 12 8 16 50:66 -16 44
7. Сьон 36 11 8 17 46:67 -21 41
8. Грассхоппер 36 9 13 14 54:58 -4 40
9. Люцерн 36 9 13 14 52:64 -12 40
10. Лозанна-Спорт 36 4 10 22 37:76 -39 22
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