Введите ваш ник на сайте

Санкт-Галлен - Янг Бойз

30.10.2021, Суббота, 19:00 мск Швейцария. Суперлига, 12 тур Санкт-Галлен - Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
8 тур
25 сентября, суббота 19:00 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
28 тур
11 апреля, воскресенье 17:00 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен
25 тур
14 марта, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз
14 тур
22 декабря, вторник 22:30 Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз
7 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
36 тур
3 августа, понедельник 21:30 Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен
23 тур
23 февраля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз
14 тур
10 ноября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен
4 тур
10 августа, суббота 20:00 Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
35 тур
22 мая, среда 21:00 Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз
26 тур
31 марта, воскресенье 17:00 Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен
14 тур
11 ноября, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз
8 тур
26 сентября, среда 21:00 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
28 тур
8 апреля, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 2:4 Янг Бойз
20 тур
3 февраля, суббота 21:00 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен
10 тур
1 октября, воскресенье 17:00 Янг Бойз 6:1 Санкт-Галлен
6 тур
27 августа, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
30 тур
30 апреля, воскресенье 14:45 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз
21 тур
18 февраля, суббота 22:00 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен
10 тур
2 октября, воскресенье 14:45 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен
1 тур
23 июля, суббота 21:00 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
33 тур
12 мая, четверг 20:45 Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен
25 тур
19 марта, суббота 22:00 Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз
17 тур
28 ноября, суббота 22:00 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен
3 тур
1 августа, суббота 16:00 Санкт-Галлен 1:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
32 тур
10 мая, воскресенье 14:45 Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен
27 тур
11 апреля, суббота 21:00 Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз
17 тур
30 ноября, воскресенье 15:45 Янг Бойз 4:2 Санкт-Галлен
1 тур
19 июля, суббота 22:00 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
36 тур
18 мая, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен
25 тур
15 марта, суббота 22:45 Санкт-Галлен 1:1 Янг Бойз
18 тур
15 декабря, воскресенье 16:45 Янг Бойз 1:0 Санкт-Галлен
9 тур
24 сентября, вторник 22:30 Санкт-Галлен 0:0 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
30 тур
4 мая, суббота 21:45 Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз
22 тур
3 марта, воскресенье 16:45 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен
16 тур
18 ноября, воскресенье 16:45 Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен
1 тур
15 июля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 1:1 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
36 тур
25 мая, среда 22:15 Янг Бойз 4:2 Санкт-Галлен
24 тур
13 марта, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз
18 тур
12 декабря, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:1 Санкт-Галлен
9 тур
22 сентября, среда 21:45 Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
34 тур
5 мая, среда 21:45 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен
21 тур
21 февраля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз
11 тур
26 сентября, суббота 19:45 Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз
2 тур
18 июля, суббота 00:00 Янг Бойз 1:1 Санкт-Галлен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Цюрих 36 23 7 6 78:46 +32 76
2. Базель 36 15 17 4 70:41 +29 62
3. Янг Бойз 36 16 12 8 80:50 +30 60
4. Лугано 36 16 6 14 50:54 -4 54
5. Санкт-Галлен 36 14 8 14 68:63 +5 50
6. Серветт 36 12 8 16 50:66 -16 44
7. Сьон 36 11 8 17 46:67 -21 41
8. Грассхоппер 36 9 13 14 54:58 -4 40
9. Люцерн 36 9 13 14 52:64 -12 40
10. Лозанна-Спорт 36 4 10 22 37:76 -39 22
...
  • Читайте нас: 