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Сьон - Грассхоппер

31.10.2021, Воскресенье, 16:15 мск Швейцария. Суперлига, 12 тур Сьон - Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
8 тур
26 сентября, воскресенье 17:30 Грассхоппер 3:1 Сьон
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
35 тур
22 мая, среда 21:00 Грассхоппер 0:3 Сьон
25 тур
16 марта, суббота 21:00 Сьон 0:0 Грассхоппер
11 тур
21 октября, воскресенье 17:00 Сьон 0:0 Грассхоппер
5 тур
25 августа, суббота 20:00 Грассхоппер 2:1 Сьон
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
34 тур
9 мая, среда 21:00 Грассхоппер 0:2 Сьон
20 тур
4 февраля, воскресенье 18:00 Сьон 1:3 Грассхоппер
16 тур
26 ноября, воскресенье 18:00 Сьон 3:0 Грассхоппер
7 тур
10 сентября, воскресенье 17:00 Грассхоппер 3:2 Сьон
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
36 тур
2 июня, пятница 21:30 Сьон 1:1 Грассхоппер
21 тур
19 февраля, воскресенье 18:00 Грассхоппер 0:1 Сьон
11 тур
16 октября, воскресенье 14:45 Сьон 4:2 Грассхоппер
5 тур
21 августа, воскресенье 14:45 Грассхоппер 2:1 Сьон
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
28 тур
16 апреля, суббота 18:45 Сьон 2:1 Грассхоппер
21 тур
21 февраля, воскресенье 15:45 Грассхоппер 3:0 Сьон
13 тур
25 октября, воскресенье 15:45 Сьон 3:2 Грассхоппер
9 тур
23 сентября, среда 20:45 Грассхоппер 2:0 Сьон
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
34 тур
20 мая, среда 20:45 Грассхоппер 0:0 Сьон
26 тур
3 апреля, пятница 21:30 Сьон 0:5 Грассхоппер
17 тур
29 ноября, суббота 22:00 Сьон 3:3 Грассхоппер
3 тур
2 августа, суббота 22:00 Грассхоппер 0:0 Сьон
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
36 тур
18 мая, воскресенье 18:00 Сьон 3:1 Грассхоппер
25 тур
16 марта, воскресенье 16:45 Грассхоппер 4:2 Сьон
13 тур
27 октября, воскресенье 16:45 Сьон 2:0 Грассхоппер
5 тур
10 августа, суббота 21:45 Грассхоппер 0:0 Сьон
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
33 тур
16 мая, четверг 21:45 Сьон 0:4 Грассхоппер
27 тур
14 апреля, воскресенье 18:00 Грассхоппер 1:1 Сьон
17 тур
24 ноября, суббота 22:45 Сьон 1:1 Грассхоппер
1 тур
15 июля, воскресенье 15:45 Грассхоппер 0:2 Сьон
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
33 тур
6 мая, воскресенье 18:00 Сьон 3:2 Грассхоппер
27 тур
31 марта, суббота 19:45 Грассхоппер 0:2 Сьон
15 тур
6 ноября, воскресенье 19:00 Грассхоппер 2:1 Сьон
9 тур
22 сентября, четверг 21:45 Сьон 2:0 Грассхоппер
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
35 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Грассхоппер 2:0 Сьон
22 тур
26 февраля, суббота 19:45 Сьон 2:0 Грассхоппер
17 тур
5 декабря, воскресенье 18:00 Сьон 2:0 Грассхоппер
8 тур
10 ноября, среда 21:45 Грассхоппер 0:4 Сьон
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
33 тур
1 мая, суббота 19:45 Сьон 1:0 Грассхоппер
22 тур
27 февраля, суббота 19:45 Грассхоппер 2:1 Сьон
11 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 Сьон 2:3 Грассхоппер
2 тур
19 июля, воскресенье 00:00 Грассхоппер 3:1 Сьон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Цюрих 36 23 7 6 78:46 +32 76
2. Базель 36 15 17 4 70:41 +29 62
3. Янг Бойз 36 16 12 8 80:50 +30 60
4. Лугано 36 16 6 14 50:54 -4 54
5. Санкт-Галлен 36 14 8 14 68:63 +5 50
6. Серветт 36 12 8 16 50:66 -16 44
7. Сьон 36 11 8 17 46:67 -21 41
8. Грассхоппер 36 9 13 14 54:58 -4 40
9. Люцерн 36 9 13 14 52:64 -12 40
10. Лозанна-Спорт 36 4 10 22 37:76 -39 22
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