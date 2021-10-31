Лозанна-Спорт - Люцерн

|5 тур
|29 августа, воскресенье
|15:15
|Люцерн
|1:1
|Лозанна-Спорт
|5 тур
|29 августа, воскресенье
|15:15
|Люцерн
|1:1
|Лозанна-Спорт
|30 тур
|21 апреля, среда
|19:15
|Люцерн
|1:0
|Лозанна-Спорт
|27 тур
|3 апреля, суббота
|19:15
|Лозанна-Спорт
|2:1
|Люцерн
|13 тур
|20 декабря, воскресенье
|18:00
|Лозанна-Спорт
|2:1
|Люцерн
|2 тур
|27 сентября, воскресенье
|17:00
|Люцерн
|2:2
|Лозанна-Спорт
|30 тур
|19 апреля, четверг
|21:00
|Лозанна-Спорт
|0:1
|Люцерн
|20 тур
|3 февраля, суббота
|21:00
|Люцерн
|2:1
|Лозанна-Спорт
|15 тур
|19 ноября, воскресенье
|18:00
|Лозанна-Спорт
|3:1
|Люцерн
|9 тур
|23 сентября, суббота
|20:00
|Люцерн
|2:3
|Лозанна-Спорт
|33 тур
|17 мая, среда
|20:45
|Люцерн
|0:3
|Лозанна-Спорт
|19 тур
|5 февраля, воскресенье
|15:45
|Лозанна-Спорт
|4:4
|Люцерн
|13 тур
|30 октября, воскресенье
|15:45
|Лозанна-Спорт
|2:3
|Люцерн
|9 тур
|24 сентября, суббота
|18:45
|Люцерн
|1:3
|Лозанна-Спорт
|34 тур
|11 мая, воскресенье
|15:45
|Люцерн
|3:4
|Лозанна-Спорт
|26 тур
|23 марта, воскресенье
|16:45
|Лозанна-Спорт
|1:0
|Люцерн
|13 тур
|26 октября, суббота
|21:45
|Лозанна-Спорт
|0:1
|Люцерн
|1 тур
|14 июля, воскресенье
|15:45
|Люцерн
|2:0
|Лозанна-Спорт
|34 тур
|25 мая, суббота
|19:45
|Лозанна-Спорт
|3:0
|Люцерн
|27 тур
|13 апреля, суббота
|21:45
|Люцерн
|1:0
|Лозанна-Спорт
|18 тур
|1 декабря, суббота
|22:45
|Люцерн
|0:0
|Лозанна-Спорт
|9 тур
|23 сентября, воскресенье
|15:45
|Лозанна-Спорт
|1:0
|Люцерн
|34 тур
|12 мая, суббота
|19:45
|Люцерн
|3:2
|Лозанна-Спорт
|21 тур
|19 февраля, воскресенье
|19:00
|Лозанна-Спорт
|0:0
|Люцерн
|13 тур
|27 октября, четверг
|21:45
|Люцерн
|2:0
|Лозанна-Спорт
|2 тур
|3 августа, среда
|21:45
|Лозанна-Спорт
|0:1
|Люцерн
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Цюрих
|36
|23
|7
|6
|78:46
|+32
|76
|2.
|Базель
|36
|15
|17
|4
|70:41
|+29
|62
|3.
|Янг Бойз
|36
|16
|12
|8
|80:50
|+30
|60
|4.
|Лугано
|36
|16
|6
|14
|50:54
|-4
|54
|5.
|Санкт-Галлен
|36
|14
|8
|14
|68:63
|+5
|50
|6.
|Серветт
|36
|12
|8
|16
|50:66
|-16
|44
|7.
|Сьон
|36
|11
|8
|17
|46:67
|-21
|41
|8.
|Грассхоппер
|36
|9
|13
|14
|54:58
|-4
|40
|9.
|Люцерн
|36
|9
|13
|14
|52:64
|-12
|40
|10.
|Лозанна-Спорт
|36
|4
|10
|22
|37:76
|-39
|22