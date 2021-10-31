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Лозанна-Спорт - Люцерн

31.10.2021, Воскресенье, 18:30 мск Швейцария. Суперлига, 12 тур Лозанна-Спорт - Люцерн
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
5 тур
29 августа, воскресенье 15:15 Люцерн 1:1 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
30 тур
21 апреля, среда 19:15 Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт
27 тур
3 апреля, суббота 19:15 Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн
13 тур
20 декабря, воскресенье 18:00 Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн
2 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
30 тур
19 апреля, четверг 21:00 Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн
20 тур
3 февраля, суббота 21:00 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт
15 тур
19 ноября, воскресенье 18:00 Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн
9 тур
23 сентября, суббота 20:00 Люцерн 2:3 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
33 тур
17 мая, среда 20:45 Люцерн 0:3 Лозанна-Спорт
19 тур
5 февраля, воскресенье 15:45 Лозанна-Спорт 4:4 Люцерн
13 тур
30 октября, воскресенье 15:45 Лозанна-Спорт 2:3 Люцерн
9 тур
24 сентября, суббота 18:45 Люцерн 1:3 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
34 тур
11 мая, воскресенье 15:45 Люцерн 3:4 Лозанна-Спорт
26 тур
23 марта, воскресенье 16:45 Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн
13 тур
26 октября, суббота 21:45 Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн
1 тур
14 июля, воскресенье 15:45 Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
34 тур
25 мая, суббота 19:45 Лозанна-Спорт 3:0 Люцерн
27 тур
13 апреля, суббота 21:45 Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт
18 тур
1 декабря, суббота 22:45 Люцерн 0:0 Лозанна-Спорт
9 тур
23 сентября, воскресенье 15:45 Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
34 тур
12 мая, суббота 19:45 Люцерн 3:2 Лозанна-Спорт
21 тур
19 февраля, воскресенье 19:00 Лозанна-Спорт 0:0 Люцерн
13 тур
27 октября, четверг 21:45 Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт
2 тур
3 августа, среда 21:45 Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Цюрих 36 23 7 6 78:46 +32 76
2. Базель 36 15 17 4 70:41 +29 62
3. Янг Бойз 36 16 12 8 80:50 +30 60
4. Лугано 36 16 6 14 50:54 -4 54
5. Санкт-Галлен 36 14 8 14 68:63 +5 50
6. Серветт 36 12 8 16 50:66 -16 44
7. Сьон 36 11 8 17 46:67 -21 41
8. Грассхоппер 36 9 13 14 54:58 -4 40
9. Люцерн 36 9 13 14 52:64 -12 40
10. Лозанна-Спорт 36 4 10 22 37:76 -39 22
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