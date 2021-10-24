Введите ваш ник на сайте

Серветт - Сьон

24.10.2021, Воскресенье, 17:30 мск Швейцария. Суперлига, 11 тур Серветт - Сьон
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
1 тур
25 июля, воскресенье 17:30 Сьон 1:2 Серветт
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
30 тур
22 апреля, четверг 19:15 Серветт 3:5 Сьон
25 тур
14 марта, воскресенье 18:00 Сьон 1:2 Серветт
12 тур
17 декабря, четверг 22:30 Серветт 1:1 Сьон
5 тур
25 ноября, среда 20:15 Сьон 2:0 Серветт
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
36 тур
3 августа, понедельник 21:30 Серветт 1:2 Сьон
25 тур
24 июня, среда 21:30 Сьон 1:1 Серветт
12 тур
26 октября, суббота 20:00 Сьон 1:1 Серветт
2 тур
27 июля, суббота 20:00 Серветт 0:0 Сьон
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
29 тур
22 мая, среда 21:45 Серветт 4:0 Сьон
25 тур
30 марта, суббота 20:45 Сьон 1:1 Серветт
16 тур
18 ноября, воскресенье 16:45 Серветт 0:2 Сьон
2 тур
22 июля, воскресенье 15:45 Сьон 1:0 Серветт
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
29 тур
15 апреля, воскресенье 18:00 Серветт 2:2 Сьон
22 тур
26 февраля, воскресенье 19:00 Сьон 0:1 Серветт
12 тур
23 октября, воскресенье 18:00 Серветт 0:2 Сьон
7 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Сьон 0:4 Серветт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Цюрих 36 23 7 6 78:46 +32 76
2. Базель 36 15 17 4 70:41 +29 62
3. Янг Бойз 36 16 12 8 80:50 +30 60
4. Лугано 36 16 6 14 50:54 -4 54
5. Санкт-Галлен 36 14 8 14 68:63 +5 50
6. Серветт 36 12 8 16 50:66 -16 44
7. Сьон 36 11 8 17 46:67 -21 41
8. Грассхоппер 36 9 13 14 54:58 -4 40
9. Люцерн 36 9 13 14 52:64 -12 40
10. Лозанна-Спорт 36 4 10 22 37:76 -39 22
...
  • Читайте нас: 