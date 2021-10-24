Базель - Лугано

|6 тур
|12 сентября, воскресенье
|17:30
|Лугано
|1:1
|Базель
|34 тур
|11 мая, вторник
|21:30
|Базель
|2:0
|Лугано
|26 тур
|20 марта, суббота
|22:30
|Лугано
|2:1
|Базель
|17 тур
|31 января, воскресенье
|18:00
|Базель
|2:2
|Лугано
|9 тур
|29 ноября, воскресенье
|18:00
|Лугано
|1:0
|Базель
|34 тур
|26 июля, воскресенье
|17:00
|Базель
|4:4
|Лугано
|27 тур
|1 июля, среда
|19:15
|Лугано
|2:1
|Базель
|14 тур
|10 ноября, воскресенье
|18:00
|Лугано
|0:3
|Базель
|6 тур
|1 сентября, воскресенье
|17:00
|Базель
|2:1
|Лугано
|28 тур
|7 апреля, воскресенье
|17:00
|Базель
|1:1
|Лугано
|24 тур
|10 марта, воскресенье
|18:00
|Лугано
|1:1
|Базель
|13 тур
|4 ноября, воскресенье
|18:00
|Базель
|3:2
|Лугано
|9 тур
|30 сентября, воскресенье
|17:00
|Лугано
|2:2
|Базель
|28 тур
|8 апреля, воскресенье
|17:00
|Лугано
|0:1
|Базель
|20 тур
|4 февраля, воскресенье
|18:00
|Базель
|0:1
|Лугано
|11 тур
|14 октября, суббота
|20:00
|Лугано
|0:4
|Базель
|5 тур
|20 августа, воскресенье
|17:00
|Базель
|1:1
|Лугано
|31 тур
|7 мая, воскресенье
|14:45
|Лугано
|2:2
|Базель
|19 тур
|4 февраля, суббота
|22:00
|Базель
|4:0
|Лугано
|12 тур
|22 октября, суббота
|21:00
|Лугано
|2:2
|Базель
|5 тур
|20 августа, суббота
|21:00
|Базель
|4:1
|Лугано
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Цюрих
|36
|23
|7
|6
|78:46
|+32
|76
|2.
|Базель
|36
|15
|17
|4
|70:41
|+29
|62
|3.
|Янг Бойз
|36
|16
|12
|8
|80:50
|+30
|60
|4.
|Лугано
|36
|16
|6
|14
|50:54
|-4
|54
|5.
|Санкт-Галлен
|36
|14
|8
|14
|68:63
|+5
|50
|6.
|Серветт
|36
|12
|8
|16
|50:66
|-16
|44
|7.
|Сьон
|36
|11
|8
|17
|46:67
|-21
|41
|8.
|Грассхоппер
|36
|9
|13
|14
|54:58
|-4
|40
|9.
|Люцерн
|36
|9
|13
|14
|52:64
|-12
|40
|10.
|Лозанна-Спорт
|36
|4
|10
|22
|37:76
|-39
|22