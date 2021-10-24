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Базель - Лугано

24.10.2021, Воскресенье, 17:30 мск Швейцария. Суперлига, 11 тур Базель - Лугано
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
6 тур
12 сентября, воскресенье 17:30 Лугано 1:1 Базель
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
34 тур
11 мая, вторник 21:30 Базель 2:0 Лугано
26 тур
20 марта, суббота 22:30 Лугано 2:1 Базель
17 тур
31 января, воскресенье 18:00 Базель 2:2 Лугано
9 тур
29 ноября, воскресенье 18:00 Лугано 1:0 Базель
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
34 тур
26 июля, воскресенье 17:00 Базель 4:4 Лугано
27 тур
1 июля, среда 19:15 Лугано 2:1 Базель
14 тур
10 ноября, воскресенье 18:00 Лугано 0:3 Базель
6 тур
1 сентября, воскресенье 17:00 Базель 2:1 Лугано
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
28 тур
7 апреля, воскресенье 17:00 Базель 1:1 Лугано
24 тур
10 марта, воскресенье 18:00 Лугано 1:1 Базель
13 тур
4 ноября, воскресенье 18:00 Базель 3:2 Лугано
9 тур
30 сентября, воскресенье 17:00 Лугано 2:2 Базель
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
28 тур
8 апреля, воскресенье 17:00 Лугано 0:1 Базель
20 тур
4 февраля, воскресенье 18:00 Базель 0:1 Лугано
11 тур
14 октября, суббота 20:00 Лугано 0:4 Базель
5 тур
20 августа, воскресенье 17:00 Базель 1:1 Лугано
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
31 тур
7 мая, воскресенье 14:45 Лугано 2:2 Базель
19 тур
4 февраля, суббота 22:00 Базель 4:0 Лугано
12 тур
22 октября, суббота 21:00 Лугано 2:2 Базель
5 тур
20 августа, суббота 21:00 Базель 4:1 Лугано
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
29 тур
20 апреля, среда 20:45 Базель 3:0 Лугано
23 тур
13 апреля, среда 19:30 Лугано 1:4 Базель
10 тур
26 сентября, суббота 21:00 Базель 3:1 Лугано
6 тур
22 августа, суббота 18:45 Лугано 1:3 Базель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Цюрих 36 23 7 6 78:46 +32 76
2. Базель 36 15 17 4 70:41 +29 62
3. Янг Бойз 36 16 12 8 80:50 +30 60
4. Лугано 36 16 6 14 50:54 -4 54
5. Санкт-Галлен 36 14 8 14 68:63 +5 50
6. Серветт 36 12 8 16 50:66 -16 44
7. Сьон 36 11 8 17 46:67 -21 41
8. Грассхоппер 36 9 13 14 54:58 -4 40
9. Люцерн 36 9 13 14 52:64 -12 40
10. Лозанна-Спорт 36 4 10 22 37:76 -39 22
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