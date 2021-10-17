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Санкт-Галлен - Серветт

17.10.2021, Воскресенье, 17:30 мск Швейцария. Суперлига, 10 тур Санкт-Галлен - Серветт
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
6 тур
12 сентября, воскресенье 15:15 Серветт 5:1 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
36 тур
21 мая, пятница 21:30 Серветт 1:2 Санкт-Галлен
23 тур
3 марта, среда 20:15 Санкт-Галлен 0:1 Серветт
15 тур
10 февраля, среда 20:15 Серветт 2:2 Санкт-Галлен
3 тур
4 октября, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 1:0 Серветт
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
30 тур
12 июля, воскресенье 17:00 Серветт 1:1 Санкт-Галлен
21 тур
9 февраля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 1:0 Серветт
11 тур
20 октября, воскресенье 17:00 Серветт 1:2 Санкт-Галлен
7 тур
21 сентября, суббота 20:00 Санкт-Галлен 3:1 Серветт
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
34 тур
26 мая, воскресенье 15:45 Санкт-Галлен 4:1 Серветт
27 тур
13 апреля, суббота 21:45 Серветт 1:3 Санкт-Галлен
13 тур
20 октября, суббота 21:45 Серветт 1:1 Санкт-Галлен
9 тур
23 сентября, воскресенье 15:45 Санкт-Галлен 2:0 Серветт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Цюрих 36 23 7 6 78:46 +32 76
2. Базель 36 15 17 4 70:41 +29 62
3. Янг Бойз 36 16 12 8 80:50 +30 60
4. Лугано 36 16 6 14 50:54 -4 54
5. Санкт-Галлен 36 14 8 14 68:63 +5 50
6. Серветт 36 12 8 16 50:66 -16 44
7. Сьон 36 11 8 17 46:67 -21 41
8. Грассхоппер 36 9 13 14 54:58 -4 40
9. Люцерн 36 9 13 14 52:64 -12 40
10. Лозанна-Спорт 36 4 10 22 37:76 -39 22
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