Санкт-Галлен - Серветт

|6 тур
|12 сентября, воскресенье
|15:15
|Серветт
|5:1
|Санкт-Галлен
|6 тур
|12 сентября, воскресенье
|15:15
|Серветт
|5:1
|Санкт-Галлен
|36 тур
|21 мая, пятница
|21:30
|Серветт
|1:2
|Санкт-Галлен
|23 тур
|3 марта, среда
|20:15
|Санкт-Галлен
|0:1
|Серветт
|15 тур
|10 февраля, среда
|20:15
|Серветт
|2:2
|Санкт-Галлен
|3 тур
|4 октября, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|1:0
|Серветт
|30 тур
|12 июля, воскресенье
|17:00
|Серветт
|1:1
|Санкт-Галлен
|21 тур
|9 февраля, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|1:0
|Серветт
|11 тур
|20 октября, воскресенье
|17:00
|Серветт
|1:2
|Санкт-Галлен
|7 тур
|21 сентября, суббота
|20:00
|Санкт-Галлен
|3:1
|Серветт
|34 тур
|26 мая, воскресенье
|15:45
|Санкт-Галлен
|4:1
|Серветт
|27 тур
|13 апреля, суббота
|21:45
|Серветт
|1:3
|Санкт-Галлен
|13 тур
|20 октября, суббота
|21:45
|Серветт
|1:1
|Санкт-Галлен
|9 тур
|23 сентября, воскресенье
|15:45
|Санкт-Галлен
|2:0
|Серветт
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Цюрих
|36
|23
|7
|6
|78:46
|+32
|76
|2.
|Базель
|36
|15
|17
|4
|70:41
|+29
|62
|3.
|Янг Бойз
|36
|16
|12
|8
|80:50
|+30
|60
|4.
|Лугано
|36
|16
|6
|14
|50:54
|-4
|54
|5.
|Санкт-Галлен
|36
|14
|8
|14
|68:63
|+5
|50
|6.
|Серветт
|36
|12
|8
|16
|50:66
|-16
|44
|7.
|Сьон
|36
|11
|8
|17
|46:67
|-21
|41
|8.
|Грассхоппер
|36
|9
|13
|14
|54:58
|-4
|40
|9.
|Люцерн
|36
|9
|13
|14
|52:64
|-12
|40
|10.
|Лозанна-Спорт
|36
|4
|10
|22
|37:76
|-39
|22